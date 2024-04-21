У Брукліні відбувся вечір боксу, який організували Едді Хірн та його компанія Matchroom Boxing. Головною подією шоу став 12-раундовий поєдинок Девіна Хейні проти Райана Гарсії, пише 24 канал.

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Відправив у нокдауни в трьох раундах

Поєдинок розпочався з жорстких атак. Перша половина бою здавалася більш вдалою для Хейні, який продемонстрував свою майстерність та тактичну хитрість. Проте згодом Гарсія вийшов на ринг з новою силою, завдаючи потужних ударів.

Кульмінацією стали три нокдауни у 7-му, 10-му та 11-му раундах, у яких Гарсія продемонстрував всю свою силу. Хейні проявив стійкість та мужність, адже щоразу підіймався на ноги, але останні раунди він провів справді виснажений.

Після 12 раундів судді оголосили роздільне рішення: один суддя віддав перемогу Хейні (112 – 112), два – Гарсії (114 – 110 та 115 – 109). Для Девіна Хейні це стало першою поразкою в кар'єрі.

Однак чемпіонський пояс WBC, який мав отримати переможець турніру, став вакантним. Все через те, що вага Раяна Гарсії на зважуванні перевищила ліміт категорії на 1,45 кг. Саме тому він автоматично перестав бути претендентом на пояс і втратив частину гонорару.

В андеркарді билися Сергій Дерев'янченко (14 – 5, 10 KO) та Вон Александер (18 – 10– 1, 11 KO). Українець впевнено переміг за очками.

Важливо! Перед боєм з Хейні Гарсія неодноразово епатував вболівальників. На зважування він прийшов з пляшкою пива і не дочекавшись суперника став на ваги. Також під час битви поглядів 25-річний боксер влаштовував розбірки з Хейні. А перед самим поєдинком зробив пропозицію порноактрисі Саванні Бонд.

Нагадаємо, що навесні 2023 року Девін Хейні в скандальному поєдинку переміг Василя Ломаченка.