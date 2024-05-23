15 червня у Лас-Вегасі відбудеться поєдинок між українцем Олександром Гвоздиком та американцем Давідом Бенавідесом. Боксери битимуться за пояс тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі.

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Гвоздик про бій з Бенавідесом

37-річний Олександр Гвоздик поділився очікуваннями від бою з Бенавідесом та заявив про бажання знову виграти чемпіонський пояс.

"Підготовка в розпалі, зараз ми підходимо до пікових навантажень. Стосовно того, хто що думає, – мене це не дуже хвилює, тому що я знаю, що буду робити, знаю, на що здатний. Тому якщо хтось сумнівається – я доведу інше 15 червня.

Це ще один шанс, який треба використовувати. Великий бій – це не тільки титульний шанс. Це велике ім'я, і коли боксуєш з такими хлопцями, а ще краще, коли їх перемагаєш, – це виводить тебе у якийсь зірковий статус", – сказав Гвоздик.

До слова. Попередньо разу Олександр Гвоздик боксував 30 вересня 2023 року, коли нокаутував бразильця Ісаака Родрігеза. Для українця ця перемога стала третьою поспіль після повернення в бокс і 20-ю загалом.