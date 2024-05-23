20 апреля Райан Гарсия сенсационно победил чемпиона WBC в первом полусреднем весе Дэвина Хэйни. "Король Райан" выиграл бой раздельным решением судей, трижды отправив бывшего абсолюта в нокдаун.
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Гарсия пообещал покинуть бокс
После поединка выяснилось, что Гарсия провалил допинг-тест. В его крови обнаружили стероид остарин и метаболит нандролона. Результаты пробы В подтвердили присутствие в организме боксера запрещенных веществ.
Звездный боксер очень эмоционально воспринял сообщение и сделал громкое заявление.
"Давайте будем на позитиве. Позитивные вайбы, бро. Да, я такой счастливый. Я чертовски люблю стероиды.
Мне плевать, я больше никогда не буду зарабатывать боксом. Твое поражение, не мое. За то, что подставил меня. Лол, шучу. Я буду глотать все стероиды", – написал Гарсия в сети Х.
Однако впоследствии боксер удалил сообщение.
Юристы Гарсии отстаивают невиновность боксера. Они заявили, что Райан никогда не употреблял запрещенных веществ. В образцах проб очень малое количество допинга. Остарин мог попасть в организм спортсмена с добавками, которые он использовал перед поединком с Хейни. Сейчас осуществляется тестирование добавок, чтобы определить точный источник.
Скандалы преследуют Гарсию
- Отметим, что Гарсия не в первый раз попадает в скандал. Накануне чемпионского поединка с Хейни он провалил взвешивание. Американец мексиканского происхождения не вписался в лимит первого полусреднего веса (63,5 килограмма).
- Кроме того, Райан пришел на официальную процедуру с бутылкой пива, которую выпил на весах.
- Перед самым поединком он сделал предложение порноактрисе Саванне Бонд, которая подарит ему четвертого ребенка.