20 квітня Раян Гарсія проведе бій проти чемпіона WBC Девіна Хейні. Напередодні важливого поєдинку "Король Раян" повідомив про зміни в особистому житті.

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Гарсія освідчився порноактрисі

25-річний боксер зробив пропозицію одружитися австралійській порноактрисі Саванні Бонд. Він опублікував відео на своїй сторінці у твітері, в якому повідомив щасливу новину.

"Вона сказала так. Я такий щасливий і вмотивований перед своїм боєм", – підписав відео Раян Гарсія.

Гарсія освідчився коханій: дивіться відео

Зазначимо, що перед цим Гарсія повідомив, що Саванна Бонд вагітна.

Фотографії нової дружини Раяна Гарсії / інстаграм Саванни Бонд

Особисте життя Раяна Гарсії

  • Раян Гарсія завжди перебуває у центрі уваги своїх шанувальників, які слідкують за його бурхливим життям.
  • Раніше боксер зустрічався з Катериной Гамес. У березні 2019 року у пари народилася донька Райлі.
  • Наступною дівчиною Гарсії стала відома модель Андреа Селіна, з якою він одружився. У 2020 році вона народила доньку Беллу.
  • У січні 2024 року Раян оголосив про народження сина. Однак в той же день боксер повідомив про остаточне розлучення з Андреа. Він висловив готовність фінансово підтримувати дітей.
  • Щодо Саванни Бонд, то їй 33 роки. За свою кар'єру вона знялася у 100 фільмах для дорослих.