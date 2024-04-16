20 квітня Раян Гарсія проведе бій проти чемпіона WBC Девіна Хейні. Напередодні важливого поєдинку "Король Раян" повідомив про зміни в особистому житті.

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Гарсія освідчився порноактрисі

25-річний боксер зробив пропозицію одружитися австралійській порноактрисі Саванні Бонд. Він опублікував відео на своїй сторінці у твітері, в якому повідомив щасливу новину.

"Вона сказала так. Я такий щасливий і вмотивований перед своїм боєм", – підписав відео Раян Гарсія.

Гарсія освідчився коханій: дивіться відео

Зазначимо, що перед цим Гарсія повідомив, що Саванна Бонд вагітна.

Фотографії нової дружини Раяна Гарсії / інстаграм Саванни Бонд

Особисте життя Раяна Гарсії