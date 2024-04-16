20 квітня Раян Гарсія проведе бій проти чемпіона WBC Девіна Хейні. Напередодні важливого поєдинку "Король Раян" повідомив про зміни в особистому житті.
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Гарсія освідчився порноактрисі
25-річний боксер зробив пропозицію одружитися австралійській порноактрисі Саванні Бонд. Він опублікував відео на своїй сторінці у твітері, в якому повідомив щасливу новину.
"Вона сказала так. Я такий щасливий і вмотивований перед своїм боєм", – підписав відео Раян Гарсія.
Гарсія освідчився коханій: дивіться відео
Зазначимо, що перед цим Гарсія повідомив, що Саванна Бонд вагітна.
Фотографії нової дружини Раяна Гарсії / інстаграм Саванни Бонд
Особисте життя Раяна Гарсії
- Раян Гарсія завжди перебуває у центрі уваги своїх шанувальників, які слідкують за його бурхливим життям.
- Раніше боксер зустрічався з Катериной Гамес. У березні 2019 року у пари народилася донька Райлі.
- Наступною дівчиною Гарсії стала відома модель Андреа Селіна, з якою він одружився. У 2020 році вона народила доньку Беллу.
- У січні 2024 року Раян оголосив про народження сина. Однак в той же день боксер повідомив про остаточне розлучення з Андреа. Він висловив готовність фінансово підтримувати дітей.
- Щодо Саванни Бонд, то їй 33 роки. За свою кар'єру вона знялася у 100 фільмах для дорослих.