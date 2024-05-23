У квітні цього року Раян Гарсія досить несподівано переміг колишнього абсолютного чемпіона світу Девіна Хейні. Напередодні поєдинку він перевищив ваговий ліміт, а тому не отримав титул чемпіона світу за версією WBC у першій напівсередній вазі.

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Кепські справи Гарсії

Після сенсаційної перемоги стало відомо, що Гарсія провалив допінг-тест. У його пробі А виявили речовину остарін. Також був виявлений метаболіт нандролону.

Американець заперечував вживання заборонених речовин. Гарсія звинуватив представників VADA у шахрайстві.

22 травня у лабораторії перевірили другу допінг-пробу скандаліста. Вона теж виявилася позитивною. Про це повідомив відомий журналіст Майкл Бенсон.

Що таке остарін

Остарін використовують для підвищення фізичної витривалості, збільшення м'язової маси і зменшення підшкірного жиру. Його ефект подібний до анаболічних стероїдів. З цієї причини остарін було внесено Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) до списку заборонених для використання у спорті з січня 2008 року.

Зазначимо, що юристи Гарсії будуть оскаржувати вирок антидопінгового агенства. Боксер сподівається довести свою правоту та уникнути дискваліфікації.

Нагадаємо, що у професійній кар'єрі "Короля Раяна" 25 перемог та 1 поразка. 25-річний американець володів повноцінним чемпіонським поясом WBC у легкій вазі (2021).