Занадто емоційний: легенда МЮ знайшов крайнього у бідах Арсенала в лиці Зінченка

Гарі Невілл розкритикував українського тіньового лідера лондонського колективу. На його думку, Зінченку варто бути менш емоційним.

Гарі Невілл зазначив, що Олександр Зінченко повинен відповідати своєму статусу в Арсеналі. Легенда МЮ вважає, що українець повинен нести відповідальність за результати команди.

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Складна доля лідера

Невілл зазначив, що результат матчу з Брайтоном (0:3) був неминучим, оскільки команда уже декілька разів у сезоні була близька до поразки, проте в останній момент находила в собі сили перевернути все з ніг на голову. На думку Гарі, такі звитяги не повинні дарувати ейфорію футболістам, а навпаки – гравці мають винести урок з нервового матчу. Найемоційнішим в Арсеналі Невілл вважає Зінченка, який і приніс таку проблему в стан "канонірів".

Я завжди сумнівався, чи є Арсенал командою, гідною йти першою, дивлячись на деякі речі, які відбувалися, як-от надмірне святкування звитяги над Астон Віллою. Я звертаю увагу на дрібниці, які можуть здатися трохи суворими. Зінченко після матчу з Борнмутом годину святкував з уболівальниками та кричав. Ви ж хочете, щоб ваші лідери поширювали холоднокровність та заспокоювали всіх, а не здіймали емоції? Психологічно стало дуже важко, це викликало великі проблеми протягом останніх кількох тижнів,

– вважає Невілл.

До речі. Арсенал практично втрати усі шанси на чемпіонство у поточному сезоні, оскільки, якщо Манчестер Сіті набере хоча б три очки у трьох останніх матчах, то "містяни" стануть тріумфаторами АПЛ.

Варто зазначити, що раніше повідомлялося, що Олександр вибув до кінця сезону через травму (не брав участь у матчі з Брайтоном), та от українець згодом був помічений на одному з тренувань Арсенала. Проте все різко змінюється і на останньому тренуванні "канонірів" Зінченко був відсутній.

Українець в Арсеналі