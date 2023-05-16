Занадто емоційний: легенда МЮ знайшов крайнього у бідах Арсенала в лиці Зінченка
Джерело:SkySports
Гарі Невілл розкритикував українського тіньового лідера лондонського колективу. На його думку, Зінченку варто бути менш емоційним.
Гарі Невілл зазначив, що Олександр Зінченко повинен відповідати своєму статусу в Арсеналі. Легенда МЮ вважає, що українець повинен нести відповідальність за результати команди.
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Складна доля лідера
Невілл зазначив, що результат матчу з Брайтоном (0:3) був неминучим, оскільки команда уже декілька разів у сезоні була близька до поразки, проте в останній момент находила в собі сили перевернути все з ніг на голову. На думку Гарі, такі звитяги не повинні дарувати ейфорію футболістам, а навпаки – гравці мають винести урок з нервового матчу. Найемоційнішим в Арсеналі Невілл вважає Зінченка, який і приніс таку проблему в стан "канонірів".
Я завжди сумнівався, чи є Арсенал командою, гідною йти першою, дивлячись на деякі речі, які відбувалися, як-от надмірне святкування звитяги над Астон Віллою. Я звертаю увагу на дрібниці, які можуть здатися трохи суворими. Зінченко після матчу з Борнмутом годину святкував з уболівальниками та кричав. Ви ж хочете, щоб ваші лідери поширювали холоднокровність та заспокоювали всіх, а не здіймали емоції? Психологічно стало дуже важко, це викликало великі проблеми протягом останніх кількох тижнів,
– вважає Невілл.
Варто зазначити, що раніше повідомлялося, що Олександр вибув до кінця сезону через травму (не брав участь у матчі з Брайтоном), та от українець згодом був помічений на одному з тренувань Арсенала. Проте все різко змінюється і на останньому тренуванні "канонірів" Зінченко був відсутній.
Українець в Арсеналі
- Олександр Зінченко перебрався до столичного колективу з Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро.
- Українець відразу став важливою частиною побудови гри "канонірів", чим прикував до себе увагу та шану легенд футболу.
- До того ж Зінченко став тіньовим лідером лондонського колективу, дії якого почала наслідувати навіть молодь "канонірів". Також Олександр в одному з матчів АПЛ все-таки вийшов на поле з капітанською пов'язкою.
- Олександр забив свій перший гол в АПЛ саме у футболці Арсенала – він за меж карного майданчика потужним ударом в нижній кут вразив ворота Астон Вілли.
- До того ж Зінченко добився неабиякого визнання у складі "канонірів". Олександр потрапив до символічної збірної сезону АПЛ, а також визнавався найкращим лівим захисником світу за версією FourFourTwo. До того ж Олександр став першим українцем, який відіграв 100 матчів на рівні АПЛ.