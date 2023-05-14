Арсенал – Брайтон 0:3

Голи: Енкісо, 51, Ундав, 86, Еступіньян, 90+6

Арсенал та Брайтон провели зустріч в рамках 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "чайки". "Каноніри" практично втрачають шанси на чемпіонство, пише 24 Канал.

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Кінець казки

У лондонського колективу справи під кінець сезону пішли вкрай погано. у матчі з Брайтоном Арсенал закопав себе у собою ж виритій ямі. Все через те, що Манчестер Сіті тепер вистачає набрати три бали (один раз виграти, або три рази зіграти в нічию), аби здобути чемпіонство АПЛ. "Чайки" ж у свою чергу підвищують ґатунок єврокубків, на які вони претендують.

Брайтон у даному поєдинку здобув заслужену перемогу над своїм опонентом, оскільки "чайки" більше контролювали м'яч та з більшим сенсом атакували своїх суперників. Арсенал у свою чергу марнував поодинокі (Зокрема, Едегор та Сака) моменти, що, як зазвичай і буває, трагічно вплинуло на результат матчу. Оскільки як голосить одне з найголовніших футбольних правил: "Не забиваєш ти – забивають тобі".

Та от голи у матчі прийшли тільки на другу половину зустрічі, проте на самий її дебют. На 51-ій хвилині матчу Хуліо Енкіс відгукнувся на блискавичний навіс і головою спрямував м'яч під праву стійку воріт Арсеанал. Такі удари голкіпери не беруть, 0:1.

Майже на решту тайму команди вгамувалися, не створюючи максимально гострих моментів, та от під завісу зустрічі Брайтон активіувався. Уже на 86-ій хвилині матчу Деніз Ундав отримавши пас, дотягнув його до лінії карного майданчику "канонірів" та технічно перекинув Ремсдейла, який знову не був у змозі врятувати свою команду, 0:2.

Проте "чайки" не готові були просто так піти з поля, вони вирішили поставити болючу крапку у зустрічі. На 90+6-ій хвилині матчу Перві Еступіньян опинився перший на добиванні у штрафній побитого опонента. Форвард без вагань і проблем підправив м'яч під праву стійку воріт, тотально знищивши Арсенал.

До речі. Олександр Зінченко не потрапив у заявку на матч, оскільки українець отримав травму, через яку він вибув з гри до кінця сезону.

Таким чином "каноніри" все ще перебувають на другій сходинці АПЛ (81-е очко у активі), повністю віддавши ініціативу в руки Манчестер Сіті, якому залишилось довести справу, можливо, не до логічного, але кінця. А от Брайтон посів 6-у позицію чемпіонату (58 очок у активі). Та от "чайки" можуть зазіхнути навіть на Лігу чемпіонів, оскільки в Брайтона на два матчі зіграно менше, аніж у інших команд АПЛ, а відстають вони від МЮ (4-е місце) наразі на 8 балів.

Відеоогляд матчу Арсенал – Брайтон: