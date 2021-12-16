Ф'юрі назвав несподіваний результат реваншу Усик – Джошуа

Тайсону Ф'юрі не терпиться провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Володар титулу WBC хоче зустрітися з переможцем реваншу між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. "Циганський король" дав свій прогноз на реванш.

Ф'юрі ставить на Усика

Ще влітку Ф'юрі хотів зустрітися з Джошуа та навіть уклав контракт на два поєдинки. Проте Ентоні зустрівся з Усиком і зазнав поразки одноголосним рішенням суддів.

Це цікаво Посм**чи мої я*ця, – Ф'юрі потролив Усика й отримав класичну відповідь українця

Тайсон переконаний, що Усик вдруге здолає Джошуа. Більше того, непереможний Ф'юрі прогнозує перемогу українця нокаутом.

Він знову переможе Джошуа в їхньому реванші. Ймовірно, цього разу нокаутує його,

– сказав британець.

Також Ф'юрі у звичному для себе стилі похвалив Усика та спробував принизити непереможного українця.

"Усик дуже гарний боксер, але коли ми були тут днями разом, він виглядав поряд зі мною як середньоваговик", – резюмував Тайсон.

Дивіться також Усик та Ф'юрі зустрілися перед поєдинком Ломаченко – Коммі: відео

Що відомо про реванш Усик – Джошуа