Ф'юрі назвав несподіваний результат реваншу Усик – Джошуа
Джерело:Daily Mail
Тайсону Ф'юрі не терпиться провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Володар титулу WBC хоче зустрітися з переможцем реваншу між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. "Циганський король" дав свій прогноз на реванш.
Ф'юрі ставить на Усика
Ще влітку Ф'юрі хотів зустрітися з Джошуа та навіть уклав контракт на два поєдинки. Проте Ентоні зустрівся з Усиком і зазнав поразки одноголосним рішенням суддів.
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Тайсон переконаний, що Усик вдруге здолає Джошуа. Більше того, непереможний Ф'юрі прогнозує перемогу українця нокаутом.
Він знову переможе Джошуа в їхньому реванші. Ймовірно, цього разу нокаутує його,
– сказав британець.
Також Ф'юрі у звичному для себе стилі похвалив Усика та спробував принизити непереможного українця.
"Усик дуже гарний боксер, але коли ми були тут днями разом, він виглядав поряд зі мною як середньоваговик", – резюмував Тайсон.
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Що відомо про реванш Усик – Джошуа
- Олександр Красюк, промоутер Усика, в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу назвав дедлайн організації реваншу з Джошуа. За його словами, боксери повинні домовитися до 25 квітня 2022 року.
- Усик висловлював бажання провести бій у Києві на НСК "Олімпійський". Водночас команда Джошуа знову хоче, щоб бій відбувся у Великій Британії. Також поєдинок може відбутися на Близькому Сході.
- Нещодавно з'явилася інформація, що реванш може й не відбутися. Це станеться, якщо Джошуа отримає відступні. Усик заявив, що був би радий не битися проти Джошуа, а відразу зустрітися з Ф'юрі.