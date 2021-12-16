Що зробив Ф'юрі

Після бою Ломаченка з Коммі журналісти поцікавилися у Тайсона Ф'юрі, про що ж вони говорили з Усиком. "Циганський король" у звичному для себе стилі включив режим трештоку.

Як це було Усик та Ф'юрі зустрілися перед поєдинком Ломаченко – Коммі: відео

"Усик, посм**чи мої я*ця", – заявив Ф'юрі.

Ломаченко, здолавши Коммі, вже повернувся в Україну. Натомість Усик продовжив свою відпустку та відправився у Дубаї. Журналістам вдалося спіймати українця та запитати про слова Ф'юрі.

Реакція Усика

Усику розповіли про заяву Тайсона, на що 34-річний українець просто махнув рукою та знизив плечима. "Тайсон, як ти?", – сказав Олександр.

Схоже, Усик не купився на провокації британця і готується відповісти Ф'юрі вже ринзі.

До уваги. Усик та Ф'юрі не проти зустрітися у ринзі, але боксерам потрібно зустрітися з обов'язковими суперниками. У 2022 році Усика чекає реванш проти Ентоні Джошуа за пояси WBO, WBA, IBF, а Ф'юрі – захист титулу WBC проти Ділліана Уайта.