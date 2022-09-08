Ф'юрі: Хіба вам не вистачить 3 місяці, щоб підготуватися до бою
Ентоні Джошуа погодився на розподіл гонорару, який запропонував "Циганський король". Тепер Ф'юрі взявся за дату титульного поєдинку за пояс WBC.
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Тайсон дав на вибір земляку дві дати. Ф'юрі впевнений, що трьох місяців спокійно вистачить, щоб Ей Джей підготувався до поєдинку.
У мене є 26 листопада на Wembley або 3 грудня в Кардіффі. У першому випадку ми отримаємо 11 тижнів на підготовку, а в другому 12. Якщо ви професійний спортсмен, який підтримує форму цілий рік, хіба вам не вистачить 3 місяці, щоб підготуватися до бою? Це проблема?,
– заявив Ф'юрі.
Раніше Едді Хірн, промоутер Джошуа, заговорив про можливу дату бою проти Тайсона. Представник Ентоні назвав грудень 2022-го.
Тайсон Ф'юрі не чекатиме Усика
- Усик після переможного реваншу над Ентоні Джошуа звернувся до "Циганського короля". Олександр закликав його повертатись на ринг заради бою за абсолют. Однак українець заявив, що наступний бій готовий провести лише вже у новому 2023 році. Чемпіон світу пояснив це тим, що після реваншу нагадали про себе старі травми.
- Таку позицію не поділяє Ф'юрі, який хоче бою ще у 2022-му. Тайсон знайшов у словах українського боксера брехню. Начебто той втікає від поєдинку.
- Тому британець готовий провести бій проти свого земляка Джошуа. Ентоні відповів Ф'юрі, що буде готовий побитись у грудні.
- Менеджер українця Егіс Клімас заявив, що бій Ф'юрі – Джошуа може відбутись лише після зустрічі Тайсона з Усиком за абсолют. Він назвав поєдинок обох британців хорошим двобоєм тих, хто програв Олександру. Відповідь Ф'юрі була миттєвою. Він обізвав Усика та його менеджера бомжами.