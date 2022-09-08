Ф'юрі: Хіба вам не вистачить 3 місяці, щоб підготуватися до бою

Ентоні Джошуа погодився на розподіл гонорару, який запропонував "Циганський король". Тепер Ф'юрі взявся за дату титульного поєдинку за пояс WBC.

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Тайсон дав на вибір земляку дві дати. Ф'юрі впевнений, що трьох місяців спокійно вистачить, щоб Ей Джей підготувався до поєдинку.

У мене є 26 листопада на Wembley або 3 грудня в Кардіффі. У першому випадку ми отримаємо 11 тижнів на підготовку, а в другому 12. Якщо ви професійний спортсмен, який підтримує форму цілий рік, хіба вам не вистачить 3 місяці, щоб підготуватися до бою? Це проблема?,

– заявив Ф'юрі.

Раніше Едді Хірн, промоутер Джошуа, заговорив про можливу дату бою проти Тайсона. Представник Ентоні назвав грудень 2022-го.

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