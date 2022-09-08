Фьюри: Разве вам не хватит 3 месяцев, чтобы подготовиться к бою

Энтони Джошуа согласился на раздел гонорара, который предложил "Цыганский король". Теперь Фьюри взялся за дату титульного поединка за пояс WBC.

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Тайсон дал на выбор земляку две даты. Фьюри уверен, что трех месяцев спокойно хватит, чтобы Эй Джей подготовился к поединку.

У меня есть 26 ноября на Wembley или 3 декабря в Кардиффе. В первом случае мы получим 11 недель на подготовку, а во втором 12. Если вы профессиональный спортсмен, поддерживающий форму круглогодично, разве вам не хватит 3 месяцев, чтобы подготовиться к бою? Это проблема?,

– заявил Фьюри.

Ранее Эдди Хирн, промоутер Джошуа, заговорил о возможной дате боя против Тайсона. Представитель Энтони назвал декабрь 2022-го.

Тайсон Фьюри не будет ждать Усика