Фьюри: Разве вам не хватит 3 месяцев, чтобы подготовиться к бою
Энтони Джошуа согласился на раздел гонорара, который предложил "Цыганский король". Теперь Фьюри взялся за дату титульного поединка за пояс WBC.
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Тайсон дал на выбор земляку две даты. Фьюри уверен, что трех месяцев спокойно хватит, чтобы Эй Джей подготовился к поединку.
У меня есть 26 ноября на Wembley или 3 декабря в Кардиффе. В первом случае мы получим 11 недель на подготовку, а во втором 12. Если вы профессиональный спортсмен, поддерживающий форму круглогодично, разве вам не хватит 3 месяцев, чтобы подготовиться к бою? Это проблема?,
– заявил Фьюри.
Ранее Эдди Хирн, промоутер Джошуа, заговорил о возможной дате боя против Тайсона. Представитель Энтони назвал декабрь 2022-го.
Тайсон Фьюри не будет ждать Усика
- Усик после победного реванша над Энтони Джошуа обратился к "Цыганскому королю". Александр призвал его возвращаться на ринг ради боя за абсолют. Однако украинец заявил, что следующий бой готов провести только уже в новом 2023 году. Чемпион мира объяснил это тем, что после реванша напомнили о себе старые травмы.
- Такую позицию не разделяет Фьюри, желающий боя еще в 2022-м. Тайсон нашел в словах украинского боксера ложь. Вроде бы тот убегает от поединка.
- Поэтому британец готов провести сражение против своего земляка Джошуа. Энтони ответил Фьюри, что будет готов побиться в декабре.
- Менеджер украинца Эгис Климас заявил, что бой Фьюри – Джошуа может состояться только после встречи Тайсона с Усиком за абсолют. Он назвал поединок обоих британцев хорошим поединком проигравших Александру. Ответ Фьюри был мгновенным. Он обозвал Усика и его менеджера бомжами.