Ф'юрі та Джошуа посварилися через зірваний бій: Тайсон хоче битися на голих кулаках

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF не стримує лють через ймовірний зрив бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Обидва британці влаштували перепалку на просторах соцмереж.

Тепер світ бачить, що ти за шахрай

Ентоні Джошуа звинуватив Ф'юрі у зриві поєдинку. Ентоні вважає, що Тайсон навмисно брехав фанатам боксу.

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Тепер світ бачить, що ти за шахрай. Ти підвів бокс. Ти збрехав фанатам і захопив їх. Ти використовував моє ім'я для впливу, а не для бою. Дайте мені будь-якого суперника, який вміє правильно вести справи,

– написав "Ей Джей"

Поєдинок Ф'юрі – Джошуа під загрозою зриву, адже суд зобов'язав Тайсона провести бій з Деонтеєм Уайлдером. Саме це Ф'юрі спробував донести Джошуа у своєму повідомленні.

Чемпіон WBC запропонував Джошуа визначити сильнішого у поєдинку на голих кулаках.

У тебе ще більше лайна, ніж в Едді, несеш абсолютне лайно. Вся ваша команда знала, що у мене тривав арбітраж, це було не в моїй владі. Але я скажу тобі, якщо я шахрай, то давай поб'ємося на цих вихідних на голих кулаках, поки один не здасться? І давай кожен поставить 20 мільйонів,

– відповів Тайсон.