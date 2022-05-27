Війна не поставить футбол на паузу

УПЛ оприлюднила перші підсумки засідання. Головний висновок цього зібрання – футболу під час війни в Україні бути. Це неабияк потішить футбольних уболівальників.

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Остаточне рішення, календар та формат нового сезону-2022/2023 буде прийнято за підсумками роботи профільних робочих груп та після спілкування із владою України та військовими керівниками. Це саме стосується юнацьких команд.

Усі представники клубів одноосібно проголосували за те, що закріпити за чернігівською Десною та Маріуполем місце в УПЛ.

Що не так з Десною та Маріуполем

На жаль, окупанти знищують усе на своєму шляху. Інфраструктура Десни та Маріуполя не стала виключенням.

Домашня арена імені Юрія Гагаріна у Чернігові була розбита снарядами та кулями російських військових. Начебто її відновлення неможливе. Однак влада Німеччини та дортмундська Боруссія хочуть взяти участь у реконструкції арени.

Головний наставник Маріуполя Остап Маркевич розповів, що окупанти знищили усю клубну інфраструктуру, а фінансувати команду під час воєнних дій фактично неможливо.

Через це обидва клуби пропускатиму сезон-2021/2022. Майбутня доля цих команд невідома.

На засідання зачепили питання медійних прав УПЛ. Керівництво ліги запевнило, що наразі ведуться перемовини з партнерами щодо купівлі прав на трансляцію українського чемпіонату. Спонсори готові до співпраці на вигідних для обох сторін умовах. Це питання вирішиться тоді, коли УПЛ офіційно оголосить проведення та формат сезону-2022/2023.

Два варіанти проведення на українських стадіонах

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, УПЛ може стартувати в Україні, але буде проводитись в одному місті чи регіоні. УПЛ розглядає два варіанти. Перший, це проведення чемпіонату у столиці України. Одразу шість стадіонів готові прийняти матчі УПЛ.

Також не відкидають варіант із заходом країни.

До слова. Представники топових ліг Європи теж готові допомогти у відновленні українського футболу. Ла Ліга готова допомогти фінансово. Іспанці можуть виділити УПЛ два мільйони євро, щоб розпочати новий сезон в Україні.