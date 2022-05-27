Война не поставит футбол на паузу
УПЛ обнародовала первые итоги заседания. Главное заключение этого собрания – футбола во время войны в Украине быть. Это очень порадует футбольных болельщиков.
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Окончательное решение, календарь и формат нового сезона-2022/2023 будут приняты по итогам работы профильных рабочих групп и после общения с властями Украины и военными руководителями. Это же касается юношеских команд.
Все представители клубов единолично проголосовали за то, что закрепить за черниговской Десной и Мариуполем место в УПЛ.
Что не так с Десной и Мариуполем
- К сожалению, кафиры уничтожают все на своем пути. Инфраструктура Десны и Мариуполя не стала исключением.
- Домашняя арена имени Юрия Гагарина в Чернигове была разбита снарядами и пулями русских военных. Вроде бы ее восстановление невозможно. Однако власти Германии и дортмундская Боруссия хотят принять участие в реконструкции арены.
- Главный наставник Мариуполя Остап Маркевич рассказал, что кафиры уничтожили всю клубную инфраструктуру, а финансировать команду во время военных действий фактически невозможно.
- Поэтому оба клуба буду пропускать сезон-2021/2022. Будущая судьба этих команд неизвестна.
На заседании затронули вопросы медийных прав УПЛ. Руководство лиги заверило, что сейчас ведутся переговоры с партнерами по поводу покупки прав на трансляцию украинского чемпионата. Спонсоры готовы к сотрудничеству на выгодных для обеих сторон условиях. Этот вопрос решится тогда, когда УПЛ официально объявит проведение и формат сезона-2022/2023.
Два варианта проведения на украинских стадионах
По информации журналиста Игоря Бурбаса, УПЛ может стартовать в Украине, но будет производиться в одном городе или регионе. УПЛ рассматривает два варианта. Первое, это проведение чемпионата в столице Украины. Сразу шесть стадионов готовы принять матчи УПЛ.
Также не исключают вариант с западом страны.