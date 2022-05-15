Остап Маркевич: Керівництво вирішило взяти паузу

Якщо сезон-2022/2023 таки розпочнеться, то без декількох клубів. Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич розповів, що клуб не братиме участь у наступному чемпіонаті. Окупантим перетворили клуб із однойменного міста у суцільну руїну. З фінансуванням клубу теж великі проблеми.

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На час війни керівництво команди зупинило угоди з усіма футболістами.

Наскільки мені відомо, керівництво вирішило взяти паузу. Я не знаю, як буде далі. Можливо, щось зміниться. Контракти з футболістами станом на сьогодні призупинені,

– сказав Маркевич-молодший.

Ще мінус один клуб УПЛ

Однак не лише Маріуполь припинить свої виступи. На футбольне поле у майбутньому сезоні не вийдуть гравці Десни. Від ворожих снарядів постраждала й інфраструктура чернігівського клубу.

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, Десна також не буде заявлятись на сезон-2022/2023, якщо він розпочнеться.

Але у цьому всьому є великий позитивний момент – клуби збережуть свої прописки в УПЛ на один рік. Маріуполь та Десна зможуть відновити свої виступи у чемпіонаті через рік, якщо все заспокоїться.

Відзначимо, що стадіон Десни зазнав фатальних руйнувань. Менеджер чернігівської Десни Дмитро Дорошко вважає що відновити арену вже не вдасться. Дортмундська Боруссія та влада Німеччини заявили, що готові допомогти чернігівському клубу з реконструкцією рідної футбольної домівки.