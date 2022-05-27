Розглядають два варіанти проведення наступного сезону

За словами журналіста, це розпорядження президента України Володимира Зеленського, який не збирається робити винятків щодо виїзду за кордон. також відповідне рішення підтримує і більшість клубів УПЛ, вони мають прийняти цей варіант як робочий.

Читайте також Готові грати під бомбардуваннями та повітряними тривогами, – президент Руху Козловський

Планування сезону УПЛ-2022/2023 відбуватиметься спільно з Міністерством Оборони України.

Міноборони повинно визначити місця, де буде безпечно проводити футбольні матчі. Зараз є два варіанти:

Грати лише в Києві, тому що столиця краще за інші міста захищена від ракетних ударів. Матчі готові прийняти наступні стадіони: НСК "Олімпійський", Динамо імені Лобановського, "Оболонь-Арена", імені Баннікова, а також арени Лівого Берега та Колоса. Грати лише на заході України. Там стадіонів, які відповідають нормам, ще більше: 3 у Львові, 2 в Ужгороді, по одному в Тернополі та Чернівцях. Можливо, і Луцьк буде готовий до таких матчів.

Також випрацьовується алгоритм дій на випадок тривоги та загрози повітряного удару. Найімовірніше, у таких випадках матчі перериватимуть, а команди чекатимуть у роздягальні. Якщо тривога затягнеться – дограють, умовно, наступного дня.

Старт чемпіонату орієнтовно відбудеться у серпні. Якщо відпрацюють механізм і матимуть час для повноцінних зборів – в кінці липня.

На жаль, вболівальники не зможуть підтримати свої команди на трибунах.

Чому достроково закінчили сезон УПЛ