Допомога від німецької сторони

Чернігів став одним із епіцентрів війни в Україні. Загарбники безжально нищили усе, що потрапляло їм на очі. Футбольний стадіон теж став "військовим об'єктом" для окупантів.

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Внаслідок обстрілів домашня арена Десни була зруйнована вщент – великі вирви посеред футбольного поля, розбиті трибуни та інфраструктура довкола стадіону. Після перемоги України цей стадіон будуть відновлювати та приводити до людського вигляду.

Допомогти у цьому зголосилась Німеччина та дортмундська Боруссія, яка добре пам'ятає виступи за їх команду українця Андрія Ярмоленка.

Німеччина та дортмундський клуб готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові. Клуб пам’ятає свого гравця і крутого українського футболіста Андрія Ярмоленка. Зі свого боку, ми долучаємо до діалогу мера Владислава Атрошенка та сподіваємось, що ця чудова звістка зможе підтримати чернігівчан,

– йдеться у телеграм-каналі Олександра Ткаченка.

Деталі. Андрій Ярмоленко грав у футболці Боруссії Дортмунд із серпня 2017 року до липня 2018-го.

Відзначимо, що на стадіоні Десни вже почали розбирати завали.