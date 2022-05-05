Дорошко: Складно зрозуміти, що у голові цих ідіотів

Менеджер чернігівського клубу не розуміє, чим заважав окупантам стадіон Десни. Він назвав представників російської армії "ідіотами".

До теми Боруссія Дортмунд та Німеччина допоможуть відновити зруйнований стадіон Десни у Чернігові

Чому бомбили саме стадіон – це складно зрозуміти, що у голові цих ідіотів. Чим заважав стадіон? Навіть не знаю, що на це відповісти,
– зазначив Дорошко.

За його словами російські військові зруйнували багато цивільних об'єктів у Чернігові. Їх не цікавили навіть військові об'єкти, запевняє менеджер.

"Також потрапив під обстріл: пологовий будинок, центр гемодіалізу, готель у центрі міста. Цілеспрямовано руйнували цивільні об'єкти. Усі військові частини у місті цілі", – сказав менеджер Десни.

Аварійний стан стадіону

Фахівець поділився сумними новинами щодо стану домашнього стадіону Десни. Він вважає, що він не підлягає відновленню.

"Я не є експертом з таких питань, але на вигляд скажу, що мені здається, він не підлягає відновленню. Це потрібно повністю все руйнувати й будувати із самого початку", – запевнив Дмитро.

Раніше повідомлялося, що Німеччина та дортмундська Боруссія клуб готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові. Клуб пригадав свого колишнього гравця – Андрія Ярмоленка.

Ми прочитали заяву міністра, що дортмундська Боруссія разом з урядом Німеччини хочуть відновити стадіон. Це поки все, що відомо на сьогодні,
– зазначив представник чернігівської команди.

Окупанти зруйнували стадіон у Чернігові

  • У стадіон Десни в Чернігові прилетіло 8 снарядів. Його обстрілювали три ночі. В першу ніч туди потрапила ракета, в другу обстріляли з "Градів", в третю – ще один обстріл авіацією.
  • Працівники клубу кажуть, що стадіон імені Гагаріна не підлягає відновленню. Його треба повністю зносити. Біля арени була невелика база Десни – її теж знищили.