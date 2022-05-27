Топова ліга Європи хоче відновити футбол в Україні

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну достроково закінчила футбольний сезон-2021/2022. Доля наступного чемпіонату теж під великим питанням. Деякі футбольні клуби вже заявили, що пропускатимуть майбутній сезон через війну, яка фатально вплинула на команди. Інші ж готові провести поєдинки УПЛ навіть за кордоном. Мова йде про лідерів чемпіонату – Шахтар, Динамо та Дніпро-1.

До теми Наступний сезон УПЛ, найімовірніше, відбудеться на території України, – журналіст Бурбас

Наразі УАФ розглядає одразу декілька варіантів із проведенням наступного чемпіонату. Якщо раніше придивлялись до проведення поєдинків у Туреччині чи сусідній Польщі, то тепер не виключено, що УПЛ розпочнеться на українських стадіонах – у Києві чи на заході країни.

Один із найкращих чемпіонів світу Ла Ліга вирішила протягнути руку допомогти Україні. Іспанська ліга готова виділити для українського футболу два мільйони євро. Ці кошти можуть допомогти розпочати новий сезон в Україні в умовах війни проти Росії.

Як війна вплинула на футбольні клуби в Україні

Війна не лише поставила футбольний сезон-2021/2022 в Україні, а й взагалі змусила достроково його закінчити. Команди відіграли лише одне коло. Після зимової перерви клуби повинні були продовжити боротьбу, але росіяни зруйнували майбутнє сезону в Україні.

Клуби розташувались у тому порядку, у якому закінчили перше коло. Лідером став донецький Шахтар, який випередив Динамо на два очки. Трійку найкращим замкнув Дніпро-1.

Жодна з команд не покинула УПЛ, але у новому сезоні таки можуть відбутись зміни у складі учасників найвищого дивізіону.

Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич розповів, що окупанти знищили усю інфраструктуру клубу, а фінансувати команду під час воєнних дій фактично неможливо.

Доля участі чернігівської Десни під великим питанням. У команди серйозно постраждав домашній стадіон. Начебто його відновлення неможливе. Влада Німеччини та дортмундська Боруссія хочуть взяти участь у реконструкції арени.

Президент львівського Руху Григорій Козловський взагалі заявив, що команда готова грати навіть під звуки ракет та снарядів.

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Маємо для вас інсайд, поки триває обговорення формату наступного чемпіонату України з футболу. За нашою інформацією, іспанська Ла Ліга готова допомогти фінансово і виділити на наступний сезон УПЛ 2 мільйони євро.