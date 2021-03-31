Футболісти збірної України зіграли в тенісбол: відео

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Джерело:

24 канал

Футболісти збірної України, готуючись до матчу проти Казахстану, знайшли час для веселих ігор. Четверо "збірників" випробували свої сили в тенісболі.

Тенісбол перед Казахстаном

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко разом з оборонцем Шахтаря Миколою Матвієнком протистояв Едуарду Соболю з Брюгге та Євгену Макаренку з Кортрейка.

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Початок гри виявився повністю за тандемом Зінченко – Матвієнко. Однак Соболь та Макаренко вчасно почали відігруватися.

Після гри всі четверо футболістів кудись поспішали.

Відео тенісболу гравців збірної України

  • Збірна України з футболу 24 березня стартувала у відборі на чемпіонат світу-2022. Українська команда на виїзді зіграла внічию (1:1) з чинними чемпіонами світу французами.
  • Наступний поєдинок українська збірна зіграла у Києві 28 березня. Наші футболісти на останніх хвилинах втратили перемогу над Фінляндією та знову зіграли внічию (1:1).
  • Третій матч відбору на ЧС-2022 Україна – Казахстан відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 21:45.