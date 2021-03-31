Футболісти збірної України зіграли в тенісбол: відео
Футболісти збірної України, готуючись до матчу проти Казахстану, знайшли час для веселих ігор. Четверо "збірників" випробували свої сили в тенісболі.
Джерело:24 канал
Тенісбол перед Казахстаном
Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко разом з оборонцем Шахтаря Миколою Матвієнком протистояв Едуарду Соболю з Брюгге та Євгену Макаренку з Кортрейка.
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Початок гри виявився повністю за тандемом Зінченко – Матвієнко. Однак Соболь та Макаренко вчасно почали відігруватися.
Після гри всі четверо футболістів кудись поспішали.
Відео тенісболу гравців збірної України
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