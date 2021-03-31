Футболисты сборной Украины, готовясь к матчу против Казахстана, нашли время для веселых игр. Четверо "сборников" испытали свои силы в тенисбол.

Тенисбол перед Казахстаном Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко вместе с защитником Шахтера Николаем Матвиенко противостоял Эдуарду Соболю из Брюгге и Евгению Макаренко из Кортрейка. Кстати Этот шарф помнит множество побед, – Зеленский пожелал удачи сборной Украины Начало игры оказалось полностью за тандемом Зинченко – Матвиенко. Однако Соболь и Макаренко вовремя начали отыгрываться. После игры все четверо футболистов куда-то спешили. Видео тенисбола игроков сборной Украины Сборная Украины по футболу 24 марта стартовала в отборе на чемпионат мира-2022. Украинская команда на выезде сыграла вничью (1:1) с действующими чемпионами мира французами.

Следующий поединок украинская сборная сыграла в Киеве 28 марта. Наши футболисты на последних минутах упустили победу над Финляндией и снова сыграли вничью (1:1).

Третий матч отбора на ЧМ-2022 Украина – Казахстан состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 21:45.