Футболисты сборной Украины сыграли в тенисбол: видео
Футболисты сборной Украины, готовясь к матчу против Казахстана, нашли время для веселых игр. Четверо "сборников" испытали свои силы в тенисбол.
Источник:24 канал
Тенисбол перед Казахстаном
Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко вместе с защитником Шахтера Николаем Матвиенко противостоял Эдуарду Соболю из Брюгге и Евгению Макаренко из Кортрейка.
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Начало игры оказалось полностью за тандемом Зинченко – Матвиенко. Однако Соболь и Макаренко вовремя начали отыгрываться.
После игры все четверо футболистов куда-то спешили.
Видео тенисбола игроков сборной Украины
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