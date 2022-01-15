Футболіст, яким цікавилася Баварія, проходить медогляд з "основою" Динамо
15 січня 2022 , 13:26Читать новость на русском
Джерело:"Динамомания"
Наставник Динамо Мірча Луческу, схоже, вирішив підсилити півзахист у київській команді. Сенегальський півзахисник Самба Діалло проходить медогляд з "першою" командою Динамо.
Підсилення атаки Динамо
Атакувальний півзахисник Діалло, який виступає за Динамо U-19, 15-го січня прибув на медогляд у клініку "Добробут".
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Сенегалець першим приїхав на медогляд. Окрім Діалло, обстеження мали пройти футболісти першої команди Динамо.
Діалло на медогляді / Фото "Динамомания"
Що відомо про Діалло
- Самба приєднався до Динамо у серпні 2021 року. Нещодавно футболіст уклав новий контракт з Динамо на 5 років.
- У чемпіонаті України серед юнацьких команд сенегалець є найкращим бомбардиром Динамо, забивши 12 м'ячів.
- Також Діалло серед найрезультативніших і в Юнацькій Лізі УЄФА, де має п'ять голів.
- Інтерес до футболіста проявляла мюнхенська Баварія. Також гравцем цікавився англійський Манчестер Сіті.