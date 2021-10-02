Журналіст ITV Сайко Сейді повідомив в своєму Twitter, що дізнався про інтерес англійського гранда до Діалло від джерела в академії Дару Салама, де виховувався молодий гравець.

До слова Шахтар – найкращий клуб у Лізі чемпіонів за важливим показником

Що відомо про кар'єру Діалло в Динамо

В активі сенегальця три голи і два асисти в двох матчах за Динамо U-19.

Самба Діалло в літнє міжсезоння перебрався в Україну, уклавши з Динамо контракт на один рік. За основну команду Динамо гравець поки не дебютував.

У молодіжній першості команд УПЛ підопічні Ігоря Костюка відстають на три очки від лідируючого Шахтаря в турнірній таблиці. Динамо U-19 в Юнацькій лізі УЄФА одноосібно очолює квартет E, набравши максимум очок після двох турів.

На цьому тижні Діалло потрапив до збірної 2-го туру Юнацької ліги УЄФА. У матчі з Баварією (4:0) сенегалець оформив дубль.