Усиление атаки Динамо

Атакующий полузащитник Диалло, выступающий за Динамо U-19, 15 января прибыл на медосмотр в клинику "Добробут".

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Сенегалец первым приехал на медосмотр. Кроме Диалло, обследование должны были пройти футболисты первой команды Динамо.

Диалло на медосмотре / Фото "Динамомания"

К сведению. Отпуск футболистов Динамо закончился 14 января. Уже 17 января команда отправится на сбор в Испанию, где первый этап подготовки к возобновлению сезона продлится в течение 10 дней.

Что известно о Диалло