Відзнака УЄФА

Півзахисник київської команди U-19 Самба Діалло провів неймовірний матч проти суперника з Мюнхена. Футболіст став найкращим гравцем тижня у рамках групового етапу Юнацької ліги УЄФА.

Оце так Футболіст Динамо потрапив під приціл селекціонерів Манчестер Сіті

18-річний Діалло оформив дубль у ворота Баварії. А Динамо переграло суперника з розгромним рахунком 4:0. Відзначимо, що це друга перемога для киян. У першому турі столичний клуб переграв Бенфіку. Також Самба у компанії з іншим динамівцем Назаром Волошином потрапив у символічну збірну туру.



Діалло – гравець тижня / Фото з instagram.com/uefayl

Після такої феєричної гри Діаллом зацікавився топовий клуб – Манчестер Сіті, за який виступає українець Олександр Зінченко.

Хто такий Самба Діалло: коротко