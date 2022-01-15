Підсилення атаки Динамо

Атакувальний півзахисник Діалло, який виступає за Динамо U-19, 15-го січня прибув на медогляд у клініку "Добробут".

Варте уваги Розбив Баварію: півзахисник Динамо U-19 – найкращий гравець тижня у Юнацькій лізі УЄФА

Сенегалець першим приїхав на медогляд. Окрім Діалло, обстеження мали пройти футболісти першої команди Динамо.



Діалло на медогляді / Фото "Динамомания"

До уваги. Відпустка футболістів Динамо закінчилася 14-го січня. Уже 17-го січня команда вирушить на збір до Іспанії, де перший етап підготовки до відновлення сезону триватиме протягом 10-и днів.

Що відомо про Діалло