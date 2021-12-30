Розмова з німецьким грандом

18-річний футболіст став одним із авторів поразок Баварії у поєдинках проти Динамо. Самба Діалло розповів про розмову з представниками одного з найкращих клубів світу.

До речі Динамо дізналось суперника у стикових матчах Юнацької ліги УЄФА

Була розмова ще після першого матчу у Мюнхені, коли Діалло оформив дубль у ворота суперника.

Після матчу з Баварією в Юнацькій лізі УЄФА зі мною зв'язувалися офіційні особи німецького клубу. Вони були вражені, адже їм дуже сподобався мій виступ,
– розповів футболіст.

Цікаво, що нещодавно лівий вінгер із Сенегалу продовжив угоду з Динамо на 5 років – до кінця грудня 2026-го.

Кар'єра Діалло у Динамо

  • Самба Діалло перейшов у Динамо у липні 2021-го, покинувши рідну країну.
  • Розпочав свою кар'єру у київському клубі з команди до 19 років.
  • У Юнацькій лізі УЄФА у сезоні-2021/2022 забив 5 голів у 6 матчах.