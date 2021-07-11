Футболіст Шахтаря Вакула несподівано перейшов у Ворсклу

11 липня 2021 , 18:24
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Джерело:

твітер Ворскли

Футболіст Шахтаря Владислав Вакула вирішив продовжити кар'єру у полтавській Ворсклі. Вакула не виходив на футбольне поле з жовтня 2020 року.

На трансфері Вакули наполіг тренер Ворскли

Ворскла та Шахтар домовилися про оренду Владислава Вакули. Угода розрахована на півтора року.

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На трансфері Вакули наполягав наставник Ворскли Юрій Максимов. Він заявляв, що хоче бачити Владислава у своїй команді.

Чому Вакула не грав тривалий час

  • Минулий сезон 22-річний Вакула розпочав у складі донецького Шахтаря. Гравець повернувся до "гірників" після оренди в Маріуполі. Всього за "гірників" він провів тільки 2 матчі.
  • Взимку 2021 року Вакула перейшов у Десну на правах оренди. Однак чернігівці майже відразу розірвали угоду. Вакула буцімто покинув команду за порушення режиму.
  • Після цього з'явилася інформація, що Вакула стане гравцем Маріуполя. Та до Маріуполя Вакулі не вдалося доїхати.
  • У лютому футболіст потрапив в аварію, розбивши Mercedes. Повідомлялося, що Вакула сів п'яним за кермо. У Маріуполі заявили, що Вакула – не їх футболіст.
  • У березні Вакула потрапив у заявку Шахтаря на сезон в УПЛ. Водночас екстренер Шахтаря Луїш Каштру говорив, що Вакула не перебуває у команді.
Автор: Михайло Гема