Футболіст Шахтаря Вакула несподівано перейшов у Ворсклу
11 липня 2021 , 18:24Читать новость на русском
Джерело:твітер Ворскли
Футболіст Шахтаря Владислав Вакула вирішив продовжити кар'єру у полтавській Ворсклі. Вакула не виходив на футбольне поле з жовтня 2020 року.
На трансфері Вакули наполіг тренер Ворскли
Ворскла та Шахтар домовилися про оренду Владислава Вакули. Угода розрахована на півтора року.
До речі Роман Яремчук переходить у Бенфіку
На трансфері Вакули наполягав наставник Ворскли Юрій Максимов. Він заявляв, що хоче бачити Владислава у своїй команді.
Чому Вакула не грав тривалий час
- Минулий сезон 22-річний Вакула розпочав у складі донецького Шахтаря. Гравець повернувся до "гірників" після оренди в Маріуполі. Всього за "гірників" він провів тільки 2 матчі.
- Взимку 2021 року Вакула перейшов у Десну на правах оренди. Однак чернігівці майже відразу розірвали угоду. Вакула буцімто покинув команду за порушення режиму.
- Після цього з'явилася інформація, що Вакула стане гравцем Маріуполя. Та до Маріуполя Вакулі не вдалося доїхати.
- У лютому футболіст потрапив в аварію, розбивши Mercedes. Повідомлялося, що Вакула сів п'яним за кермо. У Маріуполі заявили, що Вакула – не їх футболіст.
- У березні Вакула потрапив у заявку Шахтаря на сезон в УПЛ. Водночас екстренер Шахтаря Луїш Каштру говорив, що Вакула не перебуває у команді.