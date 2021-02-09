Футболіст Шахтаря у стані алкогольного сп'яніння розбив Mercedes у ДТП: фото та відео
21-річний вінгер Шахтаря Владислав Вакула 8 лютого потрапив в аварію у Маріуполі. Футболіст перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Джерело:телеграм Suoer Marik
ДТП за участю автомобіля Владислава Вакули сталась 8 лютого о першій годині ночі. 21-річний гравець, якого нещодавно відрахували з Десни, не впорався з керуванням на одному з поворотів у Маріуполі, виїхавши у дорожній знак на тротуарі.
Варте уваги: У Києві п’яний водій влетів у відбійник й загубив пасажира: феєричне ДТП
ДТП за участю Вакули
Цікаво, що сталось все на очах у патрульної поліції. Гравець сам перебував у автомобілі та не отримав жодних травм. Mercedes Вакули також не був надто розбитий. Зазначають, що гравець був у стані алкогольного сп'яніння. Владислав міг повертатись зі святкування дня народження віцепрезидента Маріуполя Андрія Саніна, якому 7 лютого виповнилось 47 років.
Нещодавно Вакула мав проблеми з режимом. Гравець грубо порушив дисципліну, тому не пробув у клубі з Чернігова і півмісяця. Рішення розірвати орендну угоду з Владиславом керівництво клубу прийняло миттєво, поговоривши з тренерським штабом команди.
Шахтар теж шокований поведінкою перспективного вінгера. Як заявив директор "гірників" з футболу та легенда клубу Даріо Срна, вони дають останній шанс Вакулі проявити свій талант. Друге коло УПЛ гравець швидше за все проведе у складі Маріуполя. Вакула вже раніше виступав за маріупольську команду у 2018 році.
У цьому сезоні в УПЛ провів лише 2 матчів у всіх турнірах, у яких результативними діями не запам'ятався.
Що відомо про Владислава Вакулу?21-річний вінгер, який свого часу пограв за Сталь у сезоні-2016/2017. А вже наступного року перебрався у Маріуполь, за який провів 39 матчів у всіх турнірах і забив 8 м'ячів. Завдяки хорошій грі у 2019 році підписав 5-річний контракт із Шахтарем. Однак закріпитись у складі "гірників" не зумів, тому знову відправився в оренду у маріупольську команду, а згодом у Десну. Гравець вважається одним із найбільш талановитих вінгерів України.
Поділитися новиною
-
Чи приїде Ілон Маск в Україну і чи полетить українець на Місяць: цікаві ставки від букмекерів2 лютого , 12:05
-
Ніхто не знає як з ним боксувати, – Усик назвав найбільш перспективного українського боксера4 лютого , 21:11
-
Гонка життя: що чекає Юлію Джиму на чемпіонаті світу з біатлону-20218 лютого , 09:30