На трансфері Вакули наполіг тренер Ворскли

Ворскла та Шахтар домовилися про оренду Владислава Вакули. Угода розрахована на півтора року.

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На трансфері Вакули наполягав наставник Ворскли Юрій Максимов. Він заявляв, що хоче бачити Владислава у своїй команді.

Чому Вакула не грав тривалий час