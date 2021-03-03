Шахтарю довелося залишити у себе атакувального півзахисника Владислава Вакулу. Донеччани додали 21-річного гравця у свою заявку на офіційному сайті УПЛ.

Взимку гравця відправили в оренду Десні, проте через два тижні клуб розірвав договір з Вакулою.

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Вакула двічі потрапив у скандал

За час зимової паузи Вакула двічі вляпався у неприємні історії. Спочатку його орендувала Десна, але вже через кілька днів тренер чернігівців Олександр Рябоконь забракував півзахисника і повернув Шахтарю.

Потім очікувалося, що Владислав приєднається до Маріуполя, за який вже мав досвід виступів. Не склалося і тут – футболіст напідпитку потрапив у ДТП, тому азовці відразу відхрестилися від нього.

Нагадаємо. Вакула перейшов до Шахтаря влітку 2019 року. Закріпитися у складі "гірників" йому не вдалося – всього 4 матчі і жодної результативної дії.