Яремчук переїжджає у Португалію

Роман Яремчук погодився на переїзд у чемпіонат Португалії. 25-річний українець сподівається, що Гент і Бенфіка незабаром узгодять його трансфер.

До теми Гент висміяв пропозицію Мілана щодо трансферу Яремчука

Бельгійський клуб хоче продати Яремчука за 25 мільйонів. Водночас Бенфіка прагне знизити ціну на забивного нападника.

Статистика Романа

У сезоні-2020/2021 Яремчук зіграв 43 матчі за Гент в усіх турнірах. У його активі 23 голи 8 результативних передач.

За даними порталу Transfermarkt, його контракт із клубом з Бельгії чинний до кінця червня 2025 року.

На Євро-2020 Яремчук виходив у всіх матчах за збірну України. Нападник забив два голи – по одному у ворота Нідерландів та Північної Македонії.

Також у послугах Романа буцімто був зацікавлений італійський Мілан. "Россонері" були готові заплатити за українця 15 мільйонів євро. Саме така ринкова вартість Яремчука.