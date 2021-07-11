На трансфере Вакулы настоял тренер Ворсклы

Ворскла и Шахтер договорились об аренде Владислава Вакулы. Соглашение рассчитано на полтора года.

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На трансфере Вакулы настаивал наставник Ворсклы Юрий Максимов. Он заявлял, что хочет видеть Владислава в своей команде.

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