Захисник київського "Динамо" та збірної України Віталій Миколенко свого часу міг опинитись в Ла Лізі.

Навколо Віталія Миколенка останнім часом фігурує чимало трансферних чуток. Серед клубів, які проявляли предметний інтерес до 21-річного українця, називали топ-клуби Італії – "Ювентус", "Інтер" та "Наполі", пише "Футбол 24".

Читайте також: "Ювентус" націлився на футболіста "Динамо" Миколенка

У червні Миколенко міг стати гравцем мадридського "Атлетіко". Сімеоне не зовсім задоволений Лоді, тож шукав підсилення на цю позицію. Миколенка розглядали аналітики клубу.

Але через травми, ризики невдалої адаптації, велику суму відступних клуб вирішив відмовитися від потенційного трансферу українця.

Кар'єра Миколенка: головне