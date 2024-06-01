Конкурент Луніна відреагував на рішення Анчелотті щодо основного воротаря на фінал ЛЧ
Джерело:Realmadrid Exclusivo
У суботу, 1 червня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів. За найпрестижніший клубний трофей у європейському футболі змагатимуться дортмундська Боруссія та мадридський Реал.
Одним з головних питань перед цим поєдинком було, хто зіграє у складі "вершкових" на позиції воротаря. Карло Анчелотті довго тримав інтригу, утім в останній момент усе ж таки зробив ставку на Тібо Куртуа.
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Реакція Куртуа на вибір Анчелотті
Цьому посприяла також і хвороба Андрія Луніна. За кілька днів до вирішального матчу в нього піднялася температура, тому українець не готувався разом з командою, а проводив індивідуальні тренування вдома.
Врешті-решт голкіпер збірної України потрапив до заявки на поєдинок, проте розпочне його з лави запасних. Таке рішення італійського тренера прокоментував Тібо Куртуа.
Для мене це чудово, що я можу зіграти у фіналі Ліги чемпіонів, але мені дуже шкода Луніна,
– сказав бельгієць.
Нагадаємо, що в нинішній кампанії Ліги чемпіонів Куртуа не зіграв жодного матчу. Лунін при цьому провів 8 поєдинків, зокрема всі у плей-оф, в яких пропустив 10 м'ячів та двічі залишав свої ворота "сухими".Довідка. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Стартовий свисток пролунає о 22:00.
Зазначимо, що офіційним транслятором Ліги чемпіонів є медіасервіс MEGOGO. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція, а також відеоогляд після закінчення поєдинку.