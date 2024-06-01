Конкурент Луніна відреагував на рішення Анчелотті щодо основного воротаря на фінал ЛЧ

У суботу, 1 червня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів. За найпрестижніший клубний трофей у європейському футболі змагатимуться дортмундська Боруссія та мадридський Реал.

Одним з головних питань перед цим поєдинком було, хто зіграє у складі "вершкових" на позиції воротаря. Карло Анчелотті довго тримав інтригу, утім в останній момент усе ж таки зробив ставку на Тібо Куртуа.

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Реакція Куртуа на вибір Анчелотті

Цьому посприяла також і хвороба Андрія Луніна. За кілька днів до вирішального матчу в нього піднялася температура, тому українець не готувався разом з командою, а проводив індивідуальні тренування вдома.

Врешті-решт голкіпер збірної України потрапив до заявки на поєдинок, проте розпочне його з лави запасних. Таке рішення італійського тренера прокоментував Тібо Куртуа.

Для мене це чудово, що я можу зіграти у фіналі Ліги чемпіонів, але мені дуже шкода Луніна,

– сказав бельгієць.

Нагадаємо, що в нинішній кампанії Ліги чемпіонів Куртуа не зіграв жодного матчу. Лунін при цьому провів 8 поєдинків, зокрема всі у плей-оф, в яких пропустив 10 м'ячів та двічі залишав свої ворота "сухими".

. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Стартовий свисток пролунає о 22:00.

Зазначимо, що офіційним транслятором Ліги чемпіонів є медіасервіс MEGOGO. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція, а також відеоогляд після закінчення поєдинку.