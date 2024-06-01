У суботу, 1 червня, відбудеться головний матч сезону 2023-2024. У фіналі Ліги чемпіонів, який пройде в Лондоні на "Вемблі" зустрінуться дортмундська Боруссія та мадридський Реал, пише 24 Канал.

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Феєричний прорив Боруссії

Дортмундці стали головною сенсацією Ліги чемпіонів. Мало хто очікував побачити "джмелів" у фіналі, особливо враховуючи невдалі виступи у Бундеслізі (п'яте місце).

Проте в єврокубках Боруссія була наче іншою командою. Підопічні Терзича виграли "групу смерті" із ПСЖ, Міланом та Ньюкаслом, а у плей-оф вибили ПСВ, Атлетіко та ПСЖ.

Тепер же Дортмунд мріє виграти другий у своїй історії Кубок чемпіонів. На щастя для фанатів "джмелів", команда підходить до фіналу ЛЧ без кадрових втрат.

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Лунін запалив за Реал

Що стосується Реала, то і він не був очікуваним у фіналі на початку сезону. Команда Анчелотті надовго втратила Куртуа та Мілітао, а також попрощалась із головним бомбардиром Карімом Бензема.

Проте мадридці не втратила у якості, а прихід Беллінгема дав Реалу неймовірний поштовх. Мадридці виграли чемпіонат лише з однією поразкою, а в Лізі чемпіонів не помітили суперників по групі, показавши стовідсотковий результат.

Проблеми виникли у плей-оф, але там на авансцену вийшов Андрій Лунін. Український воротар успішно скористався травмою Куртуа та видав божевільну кількість сейвів у матчах з Лейпцигом, Манчестер Сіті та Баварією.

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Ба більше, у дуелі з манкуніанцями Лунін виграв серію пенальті, парирувавши два удари. Проте зіграти у фіналі Андрій навряд чи зможе. По-перше, відновився Тібо Куртуа, якому Анчелотті більше довіряє. По-друге, сам українець провів тиждень із температурою та не тренувався повноцінно.

Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Боруссія – Реал на території України можна буде на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Боруссія – Реал. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.