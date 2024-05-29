За кілька днів до фіналу Ліги чемпіонів стало відомо про хворобу Андрія Луніна. В українського голкіпера піднялася температура, через що він пропустив вже три тренування "вершкових".
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Лунін тренується попри температуру
Однак Лунін не втрачає надії зіграти у вирішальному матчі найпрестижнішого євротурніру. Навіть з температурою 25-річний воротар продовжує індивідуально тренуватися.
Відповідне відео опублікувала дружина голкіпера Анастасія. На ньому Андрій тренується на подвір'ї свого дому.
"Коли температура не стає на заваді для тренувань. Так тобою пишаюся", – підписала відео Анастасія.
Дивіться відео тренування Луніна
Складний вибір Анчелотті
- Зазначимо, що у розпорядженні італійського фахівця три кваліфіковані голкіпери. Однак у кожного з них є певні проблеми.
- Досвідчений Тібо Куртуа через травму пропустив майже весь сезон. Лише в останніх матчах чемпіонату бельгієць отримав ігрову практику. Куртуа зіграв чотири поєдинки, у яких зберіг ворота "сухими".
- Кепа Аррісабалага програв конкуренцію Луніну. Однак Анчелотті не скидає з рахунків іспанця. В останньому поєдинку Ла Ліги проти Бетіса (0:0) саме Кепа замінив Куртуа на 63-й хвилині.
- Звичайно, що Андрій Лунін найбільше заслужив місце у воротах на "Вемблі". Проте все буде залежати від кондицій голкіпера, який пропустив вже три тренування через хворобу.