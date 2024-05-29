За кілька днів до фіналу Ліги чемпіонів стало відомо про хворобу Андрія Луніна. В українського голкіпера піднялася температура, через що він пропустив вже три тренування "вершкових".

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Лунін тренується попри температуру

Однак Лунін не втрачає надії зіграти у вирішальному матчі найпрестижнішого євротурніру. Навіть з температурою 25-річний воротар продовжує індивідуально тренуватися.

Відповідне відео опублікувала дружина голкіпера Анастасія. На ньому Андрій тренується на подвір'ї свого дому.

"Коли температура не стає на заваді для тренувань. Так тобою пишаюся", – підписала відео Анастасія.

Дивіться відео тренування Луніна

Варте уваги. Фінал Ліги чемпіонів 2023/24 відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. За престижний трофей боротимуться мадридський Реал та дортмундська Боруссія.

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