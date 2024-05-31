Раніше стало відомо, що Андрій Лунін може пропустити фінал Ліги чемпіонів через температуру. Згодом український голкіпер все ж потрапив у заявку Реала на матч.

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Хто захищатиме ворота Реала у фіналі ЛЧ

Карло Анчелотті розповів про остаточне рішення щодо вибору голкіпера на матч проти Боруссії Дортмунд.

Тібо Куртуа зіграє завтра. Лунін буде на лаві запасних,

– повідомив наставник Реала.

У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін провів 31 матч за Реал у всіх турнірах, в яких пропустив 32 м'ячі та 12 поєдинків відіграв "на нуль".

Нагадаємо. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня о 22:00 за київським часом.

Цікаво, що з'явилась інформація про можливий перехід Андрія Луніна в Манчестер Юнайтед. Англійський клуб уже зв'язався з Реалом, й у такій співпраці зацікавлені як "червоні дияволи", так і сам українець. Сторони домовилися розпочати конкретні перемовини про трансфер після 1 червня.