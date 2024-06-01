Одним из главных вопросов перед этим поединком было, кто сыграет в составе "сливочных" на позиции вратаря. Карло Анчелотти долго держал интригу, впрочем в последний момент все же сделал ставку на Тибо Куртуа.

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Реакция Куртуа на выбор Анчелотти

Этому поспособствовала также и болезнь Андрея Лунина. За несколько дней до решающего матча у него поднялась температура, поэтому украинец не готовился вместе с командой, а проводил индивидуальные тренировки дома.

В конце концов голкипер сборной Украины попал в заявку на поединок, однако начнет его со скамейки запасных. Такое решение итальянского тренера прокомментировал Тибо Куртуа.

Для меня это прекрасно, что я могу сыграть в финале Лиги чемпионов, но мне очень жаль Лунина,

– сказал бельгиец.

Напомним, что в нынешней кампании Лиги чемпионов Куртуа не сыграл ни одного матча. Лунин при этом провел 8 поединков, в частности все в плей-офф, в которых пропустил 10 мячей и дважды оставлял свои ворота "сухими".

Справка. Финал Лиги чемпионов состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Отметим, что официальным транслятором Лиги чемпионов является медиасервис MEGOGO. На сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция, а также видеообзор после окончания поединка.