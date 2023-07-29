Харлан змінила історію: FIE скасувала правило обов'язкового рукостискання між фехтувальниками

На чемпіонаті світу з фехтування напередодні стався скандал через відмову Ольги Харлан тиснути руку росіянці. Після початкової ганебної поведінки міжнародної федерації фехтування, організація все ж таки пішла на зміну правил.

Шквал хейту, який вилився на Міжнародну федерацію фехтування (FIE) не пройшов без наслідків. Організація вирішила продемонструвати, що вона є нейтральною та готова лобіювати інтереси Росії не в 100, а хоча б 99 відсотках випадків.

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Проросійська FIE прогнулася під тиском суспільства

Нагадаємо, що після того, як FIE дискваліфікувала Ольгу Харлан на 60 днів, втрутився МОК, який кваліфікував її до Олімпіади-2024. Через це Міжнародна федерація фехтування переглянула своє попереднє рішення та скасувала дискваліфікацію українки, чим допустила її до участі у командному турнірі. Але згодом стало відомо, що чорну картку українській чемпіонці не скасовано, а призупинено.

Але міжнародний розголос діє, тому проросійська організація оголосила про зміну правил поведінки після матчу.

На конференції оголосили, що інцидент між Ольгою Харлан і Анною Смірновою змінить правила фехтування. Тепер традиційне рукостискання після поєдинку буде замінено на дистанційне вітання, яке дозволить українцям не наближатися до росіян, навіть якщо вони будуть виступати як нейтральні спортсмени.

Зазначимо, що саме так і зробила Ольга Харлан після поєдинку, а FIE знала про це та треба було продемонструвати своїм спонсорам, що гроші платяться їм не дарма.

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Проте головне, що зміни все ж таки відбулися. Ольга Харлан війде в історію, а російські провокації пішли за їх кораблем. Тому велика повага нашій спортсменці та всім, хто чинив тиск на FIE – Україна у цій сутичці виборола розгромну перемогу.