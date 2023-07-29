Не відповідає такій позиції: ФФУ просить FIE позбавити росіянку Смірнову нейтрального статусу

Федерація фехтування України вирішила діяти радикально стосовно Анни Смірнової. Безсторонність точно їй не підходить.

Федерація фехтування України звернулася до Міжнародної федерації фехтування (FIE) з проханням позбавити шаблістку Анну Смірнову нейтрального статусу. Росіянка уже встигла продемонструвати світу свою позицію.

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Чітка вимога

Анна Смірнова, чия поява на чемпіонаті світу з фехтування і спричинила скандал довкола Ольги Харлан, навряд зможе вийти сухою із води. Діло в тому, що Федерація фехтування України вимагає, аби росіянку позбавили нейтрального статусу та усунули від змагань під егідою Міжнародної федерації фехтування. Все через те, що активність Смірнової в інстаграм, де вона відкрито демонструє вербальну та невербальну підтримку російської армії (викладала світлини зі своїм братом, який служить у армії РФ), яка є символом і реалізатором агресії проти України, свідчить, що вона аж ніяк не нейтральна спортсменка і ніколи не була такою.

Враховуючи, що це вже не перший випадок, коли у список нейтральних спортсменів потрапляють особи, які "діють всупереч миротворчій місії олімпійського руху, демонструючи відкриту та активну підтримку злочинного геноциду солдат російської армії на українській землі" (14-го червня 2023-го року ФФУ вже надсилала звернення до FIE з відповідними доказами щодо іншої російської фехтувальниці Валерії Кобзєвої, яку в підсумку було позбавлено нейтрального статусу), ми наполягаємо на тому, щоб Виконавчий комітет FIE переглянув процес надання нейтрального статусу і зробив його більш ефективним та прозорим для всіх членів FIE,

– повідомила Федерація фехтування України.

Нагадаємо, що Ольга Харлан на старті чемпіонату світу перемогла Анну Смірнову (15:7) і не потисла їй руку, запропонувавши тій стукнутись шаблями. Росіянка своєю чергою подала протест проти українки через відсутність "прояву поваги" і понад 50 хвилин перебувала на доріжці після матчу. Спершу організатори ЧС не змінювали свого рішення, присудивши перемогу Харлан, проте згодом вирішили дискваліфікувати Ольгу зі змагань.

Харлан могли усунути від усіх подальших стартів на 60 днів, що ставило під ризик її участь на командному чемпіонаті світу. Та от FIE скасував її дискваліфікацію, але згодом стало відомо, що чорну картку українській чемпіонці не нівельовано, а призупинено . Ольга ж своєю чергою зі збірною України з фехтування у же встигла вийти у чвертьфінал чемпіонату світу.

Українську фехтувальницю відразу ж кинувся підтримувати увесь український спорт, який повністю погодився з мужньою позицією Харлан, а також висловлював слова поваги у бік Ольги. Зокрема, шпажистку підтримали футбольні клуби України, тенісистка Еліна Світоліна, боксер Володимир Кличко, футболіст Андрій Шевченко та інші. Укрпошта ж анонсувала марку на честь Харлан.