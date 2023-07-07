Фентезі АПЛ оновив ціни на сезон 2023-2024: що це таке та скільки коштують українці

Наймасштабніша фентезі-спільнота світу готова до нового сезону і пропонує гравцям вже підбирати склад. Цього року організатори виставили захмарну ціну на головну зірку АПЛ Ерлінга Голанда.

Вже за місяць починається новий сезон в Англійській Прем'єр-лізі. Чинним чемпіоном є Манчестер Сіті, який минулого року випередив Арсенал на 5 очок.

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Однією з найцікавіших розваг для фанатів англійського футболу є фентезі-турнір на офіційному сайті АПЛ. Минулого сезону змагання побили рекорд за кількістю гравців – понад 10,5 мільйона учасників зі всього світу.

Це робить турнір по АПЛ наймасштабнішим фентезі-турніром у світі. Організатори змагання вже оновили базу гравців на сезон 2023-2024. 24 канал пропонує огляд цін на футболістів чемпіонату Англії.

Коротко про правила фентезі АПЛ

Зіграти у фентезі-турнір АПЛ може будь-який вболівальник після реєстрації на сайті АПЛ. Метою гравця є збір реальних футболістів з англійських клубів у свою віртуальну команду. На цих гравців виставлені різні ціни.

Найбільш топові коштують дорожче, тоді як гравці, що зрідка виходять на поле, коштують менше. Ціна формується в залежності від очікуваної кількості балів для нього (виходи на поле. голи, асисти, кліншити, картки тощо).

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Кожен менеджер має обмеження у бюджеті – 100 мільйонів фунтів. На ці гроші він має сформувати команду з 15-ти гравців:

два воротарі

п'ять захисників

п'ять півзахисників

три нападника

Кожного туру менеджери мають виставляти основний склад з 11-ти гравців, які своїми успіхами в реальних матчах АПЛ приноситимуть фентезі-тренерам очки. Також у грі є додаткові фішки, щоб суттєво примножити свої бали.

Найдорожчі та найкращі

. Докладніше правила фентезі АПЛ розписані на офіційному сайті турніру . Правила розписані англійською мовою.

АПЛ оприлюднило ціни на всіх гравців АПЛ. Найдорожчим футболістом очікувано став Ерлінг Голанд з Манчестер Сіті – 14 мільйонів. Минулого сезон норвежець побив рекорд АПЛ за кількістю голів в сезоні (36).

Трохи менше оцінені Мохамед Салах (Ліверпуль) та Харрі Кейн (Тоттенхем) – по 12,5 мільйона. Правда, якщо Голанд і Кейн мають позицію форварда у фентезі, то єгиптянина зробили півзахисником.

Гравці цієї позиції мають змогу отримувати більше балів. Наприклад форвард за гол отримує 4 очки, а півзахисник – 5. Також хавбекам додають по одному балу за кліншит.

Найкращі гравці у сезоні 2022-2023:

ВОРОТАРІ Давід Райя (Брентфорд) – 166

Аліссон (Ліверпуль) – 162

Нік Поуп (Ньюкасл) – 157

Жозе Са (Вулверхемптон) – 148

Аарон Рамсдейл (Арсенал) – 143 ЗАХИСНИКИ Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл) – 198

Бен Вайт (Арсенал) – 156

Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль) – 156

Габріель Магальяес (Арсенал) – 146

Бен Мі (Брентфорд) – 143 ПІВЗАХИСНИКИ Мохамед Салах (Ліверпуль) – 239

Мартін Едегор (Арсенал) – 212

Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед) – 205

Букайо Сака (Арсенал) – 202

Габріель Мартінеллі (Арсенал) – 198 НАПАДНИКИ Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 272

Харрі Кейн (Тоттенхем) – 263

Айвен Тоуні (Брентфорд) – 182

Оллі Воткінс (Астон Вілла) – 175

Каллум Вілсон (Ньюкасл) – 157 Цікаво знати В пару до Трубіна: Манчестер Сіті та інші гранди зацікавлені у трансфері українського голкіпера

Найдорожчі гравці фентезі АПЛ по позиціях

Воротарі:

Аліссон (Ліверпуль) – 5,5 млн Едерсон (Манчестер Сіті) – 5,5 млн Нік Поуп (Ньюкасл) – 5,5 млн Аарон Рамсдейл (Арсенал) – 5,0 млн Кепа Аррісабалага (Челсі) – 5,0 млн Гульельмо Вікаріо (Тоттенхем) – 5,0 млн Еміліано Мартінес (Астон Вілла) – 5,0 млн Давід Райя (Брентфорд) – 5,0 млн Уго Льоріс (Тоттенхем) – 5,0 млн Жозе Са (Вулверхемптон) – 5,0 млн

Захисники:

Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль) – 8,0 млн Ендрю Робертсон (Ліверпуль) – 6,5 млн Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл) – 6,5 млн Вірджил ван Дейк (Ліверпуль) – 6,0 млн Жоау Канселу (Манчестер Сіті) – 6,0 млн Бен Вайт (Арсенал) – 5,5 млн Ріс Джеймс (Челсі) – 5,5 млн Джон Стоунз (Манчестер Сіті) – 5,5 млн Люк Шоу (Манчестер Юнайтед) – 5,5 млн Бен Чілвелл (Челсі) – 5,5 млн Рубен Діаш (Манчестер Сіті) – 5,5 млн

Півзахисники:

Мохамед Салах (Ліверпуль) – 12,5 млн Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті) – 10,5 млн Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед) – 9,0 млн Сон Хин Мін (Тоттенхем) – 9,0 млн Мартін Едегор (Арсенал) – 8,5 млн Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 8,5 млн Букайо Сака (Арсенал) – 8,5 млн Діогу Жота (Ліверпуль) – 8,0 млн Габріель Мартінеллі (Арсенал) – 8,0 млн

Нападники:

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 14,0 млн Харрі Кейн (Тоттенхем) – 12,5 млн Каллум Вілсон (Ньюкасл) – 8,0 млн Айвен Тоуні (Брентфорд) – 8,0 млн Габріель Жезус (Арсенал) – 8,0 млн Оллі Воткінс (Астон Вілла) – 8,0 млн Дарвін Нуньєс (Ліверпуль) – 7,5 млн Александар Мітрович (Фулхем) – 7,5 млн Крістофер Нкунку (Челсі) – 7,5 млн Александр Ісак (Ньюкасл) – 7,5 млн Коді Гакпо (Ліверпуль) – 7,5 млн

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Ціни на українців

Що ж стосується українців, то найбільша ціна виставлена на Михайла Мудрика. Гравцю Челсі дали позицію півзахисника і оцінили його у 6,5 мільйона євро.

Як у фентезі АПЛ оцінили гравців з України: