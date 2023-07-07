Уже через месяц начинается новый сезон в Английской Премьер-лиге. Действующим чемпионом является Манчестер Сити, в прошлом году опередивший Арсенал на 5 очков.

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Одним из самых интересных развлечений для фанатов английского футбола является фэнтези-турнир на официальном сайте АПЛ. В прошлом сезоне соревнования побили рекорд по количеству игроков – более 10,5 миллионов участников со всего мира.

Это делает турнир по АПЛ самым масштабным фэнтези-турниром в мире. Организаторы соревнований уже обновили базу игроков на сезон 2023-2024. 24 канал предлагает обзор цен на футболистов чемпионата Англии.

Кратко о правилах фэнтези АПЛ

Сыграть в фэнтези-турнир АПЛ может любой болельщик после регистрации на сайте АПЛ. Целью игрока является сбор реальных футболистов из английских клубов в свою виртуальную команду. На этих игроков выставлены разные цены.

Наиболее топовые стоят дороже, тогда как изредка выходящие на поле игроки стоят меньше. Цена формируется в зависимости от ожидаемого количества баллов для него (выходы на поле, голы, ассисты, клиншиты, карточки и т.п.).

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У каждого менеджера есть ограничения в бюджете – 100 миллионов фунтов. На эти деньги он должен сформировать команду из 15-ти игроков:

два вратаря

пять защитников

пять полузащитников

три нападающих

Каждый тур менеджеры должны выставлять основной состав из 11-ти игроков, которые своими успехами в реальных матчах АПЛ будут приносить фэнтези-тренерам очки. Также в игре есть дополнительные фишки, чтобы значительно умножить свои баллы.

Справка. Подробнее правила фэнтези АПЛ расписаны на официальном сайте турнира. Правила расписаны на английском языке.

Самые дорогие и лучшие

АПЛ обнародовало цены на всех игроков АПЛ. Самым дорогим футболистом стал Эрлинг Холанд из Манчестер Сити – 14 миллионов. В прошлом сезоне норвежец побил рекорд АПЛ по количеству голов в сезоне (36).

Несколько меньше оценены Мохамед Салах (Ливерпуль) и Харри Кейн (Тоттенхэм) – по 12,5 миллиона. Правда, если у Голланда и Кейна есть позиция форварда в фэнтези, то египтянина сделали полузащитником.

Игроки этой позиции могут получать больше баллов. Например, форвард за гол получает 4 очка, а полузащитник – 5. Также хавбекам добавляют по одному баллу за клиншит.

Лучшие игроки в сезоне 2022-2023:

ВРАТАРИ Давид Райя (Брентфорд) – 166

Алиссон (Ливерпуль) – 162

Ник Поуп (Ньюкасл) – 157

Жозе Са (Вулверхэмптон) – 148

Аарон Рамсдейл (Арсенал) – 143 ЗАЩИТНИКИ Киран Триппьер (Ньюкасл) – 198

Бен Вайт (Арсенал) – 156

Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) – 156

Габриэль Магальяес (Арсенал) – 146

Бен Ми (Брентфорд) – 143 ПОЛУЗАЩИТНИКИ Мохаммед Салах (Ливерпуль) – 239

Мартин Эдегор (Арсенал) – 212

Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед) – 205

Букайо Сака (Арсенал) – 202

Габриэль Мартинелли (Арсенал) – 198 НАПАДНИКИ Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 272

Харри Кейн (Тоттенхэм) – 263

Айвен Тоуни (Брентфорд) – 182

Олли Уоткинс (Астон Вилла) – 175

Каллум Уилсон (Ньюкасл) – 157 Интересно знать В пару к Трубину: Манчестер Сити и другие гранды заинтересованы в трансфере украинского голкипера.

Самые дорогие игроки фэнтези АПЛ по позициям

Вратари:

Алиссон (Ливерпуль) – 5,5 млн Эдерсон (Ман. Сити) – 5,5 млн Ник Поуп (Ньюкасл) – 5,5 млн Аарон Рамсдейл (Арсенал) – 5,0 млн Кепа Аррисабалага (Челси) – 5,0 млн Гульельмо Викарио (Тоттенхэм) – 5,0 млн Эмилиано Мартинес (Астон Вилла) – 5,0 млн Давид Райя (Брентфорд) – 5,0 млн Уго Льорис (Тоттенхэм) – 5,0 млн Жозе Са (Вулверхэмптон) – 5,0 млн

Защитники:

Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) – 8,0 млн Эндрю Робертсон (Ливерпуль) – 6,5 млн Киран Триппьер (Ньюкасл) – 6,5 млн Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) – 6,0 млн Жоау Канселу (Манчестер Сити) – 6,0 млн Бен Вайт (Арсенал) – 5,5 млн Рис Джеймс (Челси) – 5,5 млн Джон Стоунз (Манчестер Сити) – 5,5 млн Люк Шоу (Манчестер Юнайтед) – 5,5 млн Бен Чилвелл (Челси) – 5,5 млн Рубен Диаш (Манчестер Сити) – 5,5 млн

Полузащитники:

Мохаммед Салах (Ливерпуль) – 12,5 млн Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) – 10,5 млн Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед) – 9,0 млн Сон Хин Мин (Тоттенхэм) – 9,0 млн Мартин Эдегор (Арсенал) – 8,5 млн Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 8,5 млн Букайо Сака (Арсенал) – 8,5 млн Диога Жота (Ливерпуль) – 8,0 млн Габриэль Мартинелли (Арсенал) – 8,0 млн

Нападающие:

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 14,0 млн Харри Кейн (Тоттенхэм) – 12,5 млн Каллум Уилсон (Ньюкасл) – 8,0 млн Айвен Тоуни (Брентфорд) – 8,0 млн Габриэль Жезус (Арсенал) – 8,0 млн Олли Уоткинс (Астон Вилла) – 8,0 млн Дарвин Нуньес (Ливерпуль) – 7,5 млн. Александар Митрович (Фулхэм) – 7,5 млн Кристофер Нкунку (Челси) – 7,5 млн Александр Исак (Ньюкасл) – 7,5 млн. Коди Гакпо (Ливерпуль) – 7,5 млн

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Цены на украинцев

Что касается украинцев, то самая большая цена выставлена на Михаила Мудрика. Игроку Челси дали позицию полузащитника и оценили его в 6,5 миллионов евро.

Как в фэнтези АПЛ оценили игроков из Украины: