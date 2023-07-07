Уже через месяц начинается новый сезон в Английской Премьер-лиге. Действующим чемпионом является Манчестер Сити, в прошлом году опередивший Арсенал на 5 очков.
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Одним из самых интересных развлечений для фанатов английского футбола является фэнтези-турнир на официальном сайте АПЛ. В прошлом сезоне соревнования побили рекорд по количеству игроков – более 10,5 миллионов участников со всего мира.
Это делает турнир по АПЛ самым масштабным фэнтези-турниром в мире. Организаторы соревнований уже обновили базу игроков на сезон 2023-2024. 24 канал предлагает обзор цен на футболистов чемпионата Англии.
Кратко о правилах фэнтези АПЛ
Сыграть в фэнтези-турнир АПЛ может любой болельщик после регистрации на сайте АПЛ. Целью игрока является сбор реальных футболистов из английских клубов в свою виртуальную команду. На этих игроков выставлены разные цены.
Наиболее топовые стоят дороже, тогда как изредка выходящие на поле игроки стоят меньше. Цена формируется в зависимости от ожидаемого количества баллов для него (выходы на поле, голы, ассисты, клиншиты, карточки и т.п.).
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У каждого менеджера есть ограничения в бюджете – 100 миллионов фунтов. На эти деньги он должен сформировать команду из 15-ти игроков:
- два вратаря
- пять защитников
- пять полузащитников
- три нападающих
Каждый тур менеджеры должны выставлять основной состав из 11-ти игроков, которые своими успехами в реальных матчах АПЛ будут приносить фэнтези-тренерам очки. Также в игре есть дополнительные фишки, чтобы значительно умножить свои баллы.
Самые дорогие и лучшие
АПЛ обнародовало цены на всех игроков АПЛ. Самым дорогим футболистом стал Эрлинг Холанд из Манчестер Сити – 14 миллионов. В прошлом сезоне норвежец побил рекорд АПЛ по количеству голов в сезоне (36).
Несколько меньше оценены Мохамед Салах (Ливерпуль) и Харри Кейн (Тоттенхэм) – по 12,5 миллиона. Правда, если у Голланда и Кейна есть позиция форварда в фэнтези, то египтянина сделали полузащитником.
Игроки этой позиции могут получать больше баллов. Например, форвард за гол получает 4 очка, а полузащитник – 5. Также хавбекам добавляют по одному баллу за клиншит.
Лучшие игроки в сезоне 2022-2023:
|ВРАТАРИ
|
Давид Райя (Брентфорд) – 166
|ЗАЩИТНИКИ
|
Киран Триппьер (Ньюкасл) – 198
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|
Мохаммед Салах (Ливерпуль) – 239
|НАПАДНИКИ
|
Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 272
Интересно знать В пару к Трубину: Манчестер Сити и другие гранды заинтересованы в трансфере украинского голкипера.
Самые дорогие игроки фэнтези АПЛ по позициям
Вратари:
- Алиссон (Ливерпуль) – 5,5 млн
- Эдерсон (Ман. Сити) – 5,5 млн
- Ник Поуп (Ньюкасл) – 5,5 млн
- Аарон Рамсдейл (Арсенал) – 5,0 млн
- Кепа Аррисабалага (Челси) – 5,0 млн
- Гульельмо Викарио (Тоттенхэм) – 5,0 млн
- Эмилиано Мартинес (Астон Вилла) – 5,0 млн
- Давид Райя (Брентфорд) – 5,0 млн
- Уго Льорис (Тоттенхэм) – 5,0 млн
- Жозе Са (Вулверхэмптон) – 5,0 млн
Защитники:
- Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) – 8,0 млн
- Эндрю Робертсон (Ливерпуль) – 6,5 млн
- Киран Триппьер (Ньюкасл) – 6,5 млн
- Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) – 6,0 млн
- Жоау Канселу (Манчестер Сити) – 6,0 млн
- Бен Вайт (Арсенал) – 5,5 млн
- Рис Джеймс (Челси) – 5,5 млн
- Джон Стоунз (Манчестер Сити) – 5,5 млн
- Люк Шоу (Манчестер Юнайтед) – 5,5 млн
- Бен Чилвелл (Челси) – 5,5 млн
- Рубен Диаш (Манчестер Сити) – 5,5 млн
Полузащитники:
- Мохаммед Салах (Ливерпуль) – 12,5 млн
- Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) – 10,5 млн
- Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед) – 9,0 млн
- Сон Хин Мин (Тоттенхэм) – 9,0 млн
- Мартин Эдегор (Арсенал) – 8,5 млн
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 8,5 млн
- Букайо Сака (Арсенал) – 8,5 млн
- Диога Жота (Ливерпуль) – 8,0 млн
- Габриэль Мартинелли (Арсенал) – 8,0 млн
Нападающие:
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 14,0 млн
- Харри Кейн (Тоттенхэм) – 12,5 млн
- Каллум Уилсон (Ньюкасл) – 8,0 млн
- Айвен Тоуни (Брентфорд) – 8,0 млн
- Габриэль Жезус (Арсенал) – 8,0 млн
- Олли Уоткинс (Астон Вилла) – 8,0 млн
- Дарвин Нуньес (Ливерпуль) – 7,5 млн.
- Александар Митрович (Фулхэм) – 7,5 млн
- Кристофер Нкунку (Челси) – 7,5 млн
- Александр Исак (Ньюкасл) – 7,5 млн.
- Коди Гакпо (Ливерпуль) – 7,5 млн
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Цены на украинцев
Что касается украинцев, то самая большая цена выставлена на Михаила Мудрика. Игроку Челси дали позицию полузащитника и оценили его в 6,5 миллионов евро.
Как в фэнтези АПЛ оценили игроков из Украины:
- Михаил Мудрик (Челси, полузащитник) – 6,5 млн
- Александр Зинченко (Арсенал, защитник) – 5,0 млн
- Илья Забарный (Борнмут, защитник) – 4,5 млн
- Виталий Миколенко (Эвертон, защитник) – 4,5 млн
- Егор Ярмолюк (Брентфорд, полузащитник) – 4,5 млн