Уже через месяц начинается новый сезон в Английской Премьер-лиге. Действующим чемпионом является Манчестер Сити, в прошлом году опередивший Арсенал на 5 очков.

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Одним из самых интересных развлечений для фанатов английского футбола является фэнтези-турнир на официальном сайте АПЛ. В прошлом сезоне соревнования побили рекорд по количеству игроков – более 10,5 миллионов участников со всего мира.

Это делает турнир по АПЛ самым масштабным фэнтези-турниром в мире. Организаторы соревнований уже обновили базу игроков на сезон 2023-2024. 24 канал предлагает обзор цен на футболистов чемпионата Англии.

Кратко о правилах фэнтези АПЛ

Сыграть в фэнтези-турнир АПЛ может любой болельщик после регистрации на сайте АПЛ. Целью игрока является сбор реальных футболистов из английских клубов в свою виртуальную команду. На этих игроков выставлены разные цены.

Наиболее топовые стоят дороже, тогда как изредка выходящие на поле игроки стоят меньше. Цена формируется в зависимости от ожидаемого количества баллов для него (выходы на поле, голы, ассисты, клиншиты, карточки и т.п.).

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У каждого менеджера есть ограничения в бюджете – 100 миллионов фунтов. На эти деньги он должен сформировать команду из 15-ти игроков:

  • два вратаря
  • пять защитников
  • пять полузащитников
  • три нападающих

Каждый тур менеджеры должны выставлять основной состав из 11-ти игроков, которые своими успехами в реальных матчах АПЛ будут приносить фэнтези-тренерам очки. Также в игре есть дополнительные фишки, чтобы значительно умножить свои баллы.

Самые дорогие и лучшие

АПЛ обнародовало цены на всех игроков АПЛ. Самым дорогим футболистом стал Эрлинг Холанд из Манчестер Сити – 14 миллионов. В прошлом сезоне норвежец побил рекорд АПЛ по количеству голов в сезоне (36).

Несколько меньше оценены Мохамед Салах (Ливерпуль) и Харри Кейн (Тоттенхэм) – по 12,5 миллиона. Правда, если у Голланда и Кейна есть позиция форварда в фэнтези, то египтянина сделали полузащитником.

Игроки этой позиции могут получать больше баллов. Например, форвард за гол получает 4 очка, а полузащитник – 5. Также хавбекам добавляют по одному баллу за клиншит.

Лучшие игроки в сезоне 2022-2023:

ВРАТАРИ

Давид Райя (Брентфорд) – 166
Алиссон (Ливерпуль) – 162
Ник Поуп (Ньюкасл) – 157
Жозе Са (Вулверхэмптон) – 148
Аарон Рамсдейл (Арсенал) – 143
ЗАЩИТНИКИ

Киран Триппьер (Ньюкасл) – 198
Бен Вайт (Арсенал) – 156
Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) – 156
Габриэль Магальяес (Арсенал) – 146
Бен Ми (Брентфорд) – 143
ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Мохаммед Салах (Ливерпуль) – 239
Мартин Эдегор (Арсенал) – 212
Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед) – 205
Букайо Сака (Арсенал) – 202
Габриэль Мартинелли (Арсенал) – 198
НАПАДНИКИ

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 272
Харри Кейн (Тоттенхэм) – 263
Айвен Тоуни (Брентфорд) – 182
Олли Уоткинс (Астон Вилла) – 175
Каллум Уилсон (Ньюкасл) – 157

Интересно знать В пару к Трубину: Манчестер Сити и другие гранды заинтересованы в трансфере украинского голкипера.

Самые дорогие игроки фэнтези АПЛ по позициям

Вратари:

  1. Алиссон (Ливерпуль) 5,5 млн
  2. Эдерсон (Ман. Сити) 5,5 млн
  3. Ник Поуп (Ньюкасл) – 5,5 млн
  4. Аарон Рамсдейл (Арсенал) – 5,0 млн
  5. Кепа Аррисабалага (Челси) – 5,0 млн
  6. Гульельмо Викарио (Тоттенхэм) – 5,0 млн
  7. Эмилиано Мартинес (Астон Вилла) – 5,0 млн
  8. Давид Райя (Брентфорд) – 5,0 млн
  9. Уго Льорис (Тоттенхэм) – 5,0 млн
  10. Жозе Са (Вулверхэмптон) – 5,0 млн

Защитники:

  1. Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) – 8,0 млн
  2. Эндрю Робертсон (Ливерпуль) – 6,5 млн
  3. Киран Триппьер (Ньюкасл) – 6,5 млн
  4. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) – 6,0 млн
  5. Жоау Канселу (Манчестер Сити) – 6,0 млн
  6. Бен Вайт (Арсенал) – 5,5 млн
  7. Рис Джеймс (Челси) – 5,5 млн
  8. Джон Стоунз (Манчестер Сити) – 5,5 млн
  9. Люк Шоу (Манчестер Юнайтед) – 5,5 млн
  10. Бен Чилвелл (Челси) – 5,5 млн
  11. Рубен Диаш (Манчестер Сити) – 5,5 млн

Полузащитники:

  1. Мохаммед Салах (Ливерпуль) – 12,5 млн
  2. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) – 10,5 млн
  3. Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед) – 9,0 млн
  4. Сон Хин Мин (Тоттенхэм) – 9,0 млн
  5. Мартин Эдегор (Арсенал) – 8,5 млн
  6. Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 8,5 млн
  7. Букайо Сака (Арсенал) – 8,5 млн
  8. Диога Жота (Ливерпуль) – 8,0 млн
  9. Габриэль Мартинелли (Арсенал) – 8,0 млн

Нападающие:

  1. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 14,0 млн
  2. Харри Кейн (Тоттенхэм) – 12,5 млн
  3. Каллум Уилсон (Ньюкасл) – 8,0 млн
  4. Айвен Тоуни (Брентфорд) – 8,0 млн
  5. Габриэль Жезус (Арсенал) – 8,0 млн
  6. Олли Уоткинс (Астон Вилла) – 8,0 млн
  7. Дарвин Нуньес (Ливерпуль) – 7,5 млн.
  8. Александар Митрович (Фулхэм) – 7,5 млн
  9. Кристофер Нкунку (Челси) – 7,5 млн
  10. Александр Исак (Ньюкасл) – 7,5 млн.
  11. Коди Гакпо (Ливерпуль) – 7,5 млн

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Цены на украинцев

Что касается украинцев, то самая большая цена выставлена на Михаила Мудрика. Игроку Челси дали позицию полузащитника и оценили его в 6,5 миллионов евро.

Как в фэнтези АПЛ оценили игроков из Украины:

  • Михаил Мудрик (Челси, полузащитник) – 6,5 млн
  • Александр Зинченко (Арсенал, защитник) – 5,0 млн
  • Илья Забарный (Борнмут, защитник) – 4,5 млн
  • Виталий Миколенко (Эвертон, защитник) – 4,5 млн
  • Егор Ярмолюк (Брентфорд, полузащитник) – 4,5 млн