Минулий сезон вийшов вкрай невдалим для Ліверпуля. Команда Юргена Клоппа вилетіла в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а також посіли 5 місце в АПЛ.

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Це не дозволить мерсисайдцям зіграти у головному турнірі Європи у сезоні 2023-2024. Такі справи змусили Ліверпуль активно вести себе на трансферному ринку.

Мерсисайдці взялись активно посилювати півзахист. На початку червня клуб підписав чемпіона світу Алексіса Макаллістера. Тепер же Ліверпуль оголосив про перехід атакувального хавбека Лейпцига Домініка Собослаї.

Третій трансфер в історії Ліверпуля

22-річний угорець підписав із "червоними" контракт на 5 років. Трансфер обійшовся Ліверпулю у 70 мільйонів євро. Це більш ніж втричі більше ніж Лейпциг заплатив Зальцбургу два роки тому (22 мільйона).

Ба більше, для самих мерсисайдців це третій в історії трансфер за вартістю. Більше мерсисайдці платили лише за Дарвіна Нуньєса минулого літа (80 мільйонів) та Віржила ван Дейка у 2018-му (84,6 мільйона).

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У новій команді Домінік гратиме під культовим 8 номером. Ця футболка асоціюється в першу чергу зі легендарним капітаном Стівеном Джеррардом. Після цього "вісімку" одягав лише Набі Кейта, який не вразив у Ліверпулі та залишив команду цього літа.

Кар'єра Домініка Собослаї