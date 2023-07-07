Вже за місяць починається новий сезон в Англійській Прем'єр-лізі. Чинним чемпіоном є Манчестер Сіті, який минулого року випередив Арсенал на 5 очок.

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Однією з найцікавіших розваг для фанатів англійського футболу є фентезі-турнір на офіційному сайті АПЛ. Минулого сезону змагання побили рекорд за кількістю гравців – понад 10,5 мільйона учасників зі всього світу.

Це робить турнір по АПЛ наймасштабнішим фентезі-турніром у світі. Організатори змагання вже оновили базу гравців на сезон 2023-2024. 24 канал пропонує огляд цін на футболістів чемпіонату Англії.

Коротко про правила фентезі АПЛ

Зіграти у фентезі-турнір АПЛ може будь-який вболівальник після реєстрації на сайті АПЛ. Метою гравця є збір реальних футболістів з англійських клубів у свою віртуальну команду. На цих гравців виставлені різні ціни.

Найбільш топові коштують дорожче, тоді як гравці, що зрідка виходять на поле, коштують менше. Ціна формується в залежності від очікуваної кількості балів для нього (виходи на поле. голи, асисти, кліншити, картки тощо).

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Кожен менеджер має обмеження у бюджеті – 100 мільйонів фунтів. На ці гроші він має сформувати команду з 15-ти гравців:

  • два воротарі
  • п'ять захисників
  • п'ять півзахисників
  • три нападника

Кожного туру менеджери мають виставляти основний склад з 11-ти гравців, які своїми успіхами в реальних матчах АПЛ приноситимуть фентезі-тренерам очки. Також у грі є додаткові фішки, щоб суттєво примножити свої бали.

Найдорожчі та найкращі

АПЛ оприлюднило ціни на всіх гравців АПЛ. Найдорожчим футболістом очікувано став Ерлінг Голанд з Манчестер Сіті – 14 мільйонів. Минулого сезон норвежець побив рекорд АПЛ за кількістю голів в сезоні (36).

Трохи менше оцінені Мохамед Салах (Ліверпуль) та Харрі Кейн (Тоттенхем) – по 12,5 мільйона. Правда, якщо Голанд і Кейн мають позицію форварда у фентезі, то єгиптянина зробили півзахисником.

Гравці цієї позиції мають змогу отримувати більше балів. Наприклад форвард за гол отримує 4 очки, а півзахисник – 5. Також хавбекам додають по одному балу за кліншит.

Найкращі гравці у сезоні 2022-2023:

ВОРОТАРІ

Давід Райя (Брентфорд) – 166
Аліссон (Ліверпуль) – 162
Нік Поуп (Ньюкасл) – 157
Жозе Са (Вулверхемптон) – 148
Аарон Рамсдейл (Арсенал) – 143
ЗАХИСНИКИ

Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл) – 198
Бен Вайт (Арсенал) – 156
Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль) – 156
Габріель Магальяес (Арсенал) – 146
Бен Мі (Брентфорд) – 143
ПІВЗАХИСНИКИ

Мохамед Салах (Ліверпуль) – 239
Мартін Едегор (Арсенал) – 212
Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед) – 205
Букайо Сака (Арсенал) – 202
Габріель Мартінеллі (Арсенал) – 198
НАПАДНИКИ

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 272
Харрі Кейн (Тоттенхем) – 263
Айвен Тоуні (Брентфорд) – 182
Оллі Воткінс (Астон Вілла) – 175
Каллум Вілсон (Ньюкасл) – 157

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Найдорожчі гравці фентезі АПЛ по позиціях

Воротарі:

  1. Аліссон (Ліверпуль) 5,5 млн
  2. Едерсон (Манчестер Сіті) 5,5 млн
  3. Нік Поуп (Ньюкасл) – 5,5 млн
  4. Аарон Рамсдейл (Арсенал) – 5,0 млн
  5. Кепа Аррісабалага (Челсі) – 5,0 млн
  6. Гульельмо Вікаріо (Тоттенхем) – 5,0 млн
  7. Еміліано Мартінес (Астон Вілла) – 5,0 млн
  8. Давід Райя (Брентфорд) – 5,0 млн
  9. Уго Льоріс (Тоттенхем) – 5,0 млн
  10. Жозе Са (Вулверхемптон) – 5,0 млн

Захисники:

  1. Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль) – 8,0 млн
  2. Ендрю Робертсон (Ліверпуль) – 6,5 млн
  3. Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл) – 6,5 млн
  4. Вірджил ван Дейк (Ліверпуль) – 6,0 млн
  5. Жоау Канселу (Манчестер Сіті) – 6,0 млн
  6. Бен Вайт (Арсенал) – 5,5 млн
  7. Ріс Джеймс (Челсі) – 5,5 млн
  8. Джон Стоунз (Манчестер Сіті) – 5,5 млн
  9. Люк Шоу (Манчестер Юнайтед) – 5,5 млн
  10. Бен Чілвелл (Челсі) – 5,5 млн
  11. Рубен Діаш (Манчестер Сіті) – 5,5 млн

Півзахисники:

  1. Мохамед Салах (Ліверпуль) – 12,5 млн
  2. Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті) – 10,5 млн
  3. Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед) – 9,0 млн
  4. Сон Хин Мін (Тоттенхем) – 9,0 млн
  5. Мартін Едегор (Арсенал) – 8,5 млн
  6. Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 8,5 млн
  7. Букайо Сака (Арсенал) – 8,5 млн
  8. Діогу Жота (Ліверпуль) – 8,0 млн
  9. Габріель Мартінеллі (Арсенал) – 8,0 млн

Нападники:

  1. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 14,0 млн
  2. Харрі Кейн (Тоттенхем) – 12,5 млн
  3. Каллум Вілсон (Ньюкасл) – 8,0 млн
  4. Айвен Тоуні (Брентфорд) – 8,0 млн
  5. Габріель Жезус (Арсенал) – 8,0 млн
  6. Оллі Воткінс (Астон Вілла) – 8,0 млн
  7. Дарвін Нуньєс (Ліверпуль) – 7,5 млн
  8. Александар Мітрович (Фулхем) – 7,5 млн
  9. Крістофер Нкунку (Челсі) – 7,5 млн
  10. Александр Ісак (Ньюкасл) – 7,5 млн
  11. Коді Гакпо (Ліверпуль) – 7,5 млн

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Ціни на українців

Що ж стосується українців, то найбільша ціна виставлена на Михайла Мудрика. Гравцю Челсі дали позицію півзахисника і оцінили його у 6,5 мільйона євро.

Як у фентезі АПЛ оцінили гравців з України:

  • Михайло Мудрик (Челсі, півзахисник) – 6,5 млн
  • Олександр Зінченко (Арсенал, захисник) – 5,0 млн
  • Ілля Забарний (Борнмут, захисник) – 4,5 млн
  • Віталій Миколенко (Евертон, захисник) – 4,5 млн
  • Єгор Ярмолюк (Брентфорд, півзахисник) – 4,5 млн