Вже за місяць починається новий сезон в Англійській Прем'єр-лізі. Чинним чемпіоном є Манчестер Сіті, який минулого року випередив Арсенал на 5 очок.

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Однією з найцікавіших розваг для фанатів англійського футболу є фентезі-турнір на офіційному сайті АПЛ. Минулого сезону змагання побили рекорд за кількістю гравців – понад 10,5 мільйона учасників зі всього світу.

Це робить турнір по АПЛ наймасштабнішим фентезі-турніром у світі. Організатори змагання вже оновили базу гравців на сезон 2023-2024. 24 канал пропонує огляд цін на футболістів чемпіонату Англії.

Коротко про правила фентезі АПЛ

Зіграти у фентезі-турнір АПЛ може будь-який вболівальник після реєстрації на сайті АПЛ. Метою гравця є збір реальних футболістів з англійських клубів у свою віртуальну команду. На цих гравців виставлені різні ціни.

Найбільш топові коштують дорожче, тоді як гравці, що зрідка виходять на поле, коштують менше. Ціна формується в залежності від очікуваної кількості балів для нього (виходи на поле. голи, асисти, кліншити, картки тощо).

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Кожен менеджер має обмеження у бюджеті – 100 мільйонів фунтів. На ці гроші він має сформувати команду з 15-ти гравців:

два воротарі

п'ять захисників

п'ять півзахисників

три нападника

Кожного туру менеджери мають виставляти основний склад з 11-ти гравців, які своїми успіхами в реальних матчах АПЛ приноситимуть фентезі-тренерам очки. Також у грі є додаткові фішки, щоб суттєво примножити свої бали.

Довідка. Докладніше правила фентезі АПЛ розписані на офіційному сайті турніру. Правила розписані англійською мовою.

Найдорожчі та найкращі

АПЛ оприлюднило ціни на всіх гравців АПЛ. Найдорожчим футболістом очікувано став Ерлінг Голанд з Манчестер Сіті – 14 мільйонів. Минулого сезон норвежець побив рекорд АПЛ за кількістю голів в сезоні (36).

Трохи менше оцінені Мохамед Салах (Ліверпуль) та Харрі Кейн (Тоттенхем) – по 12,5 мільйона. Правда, якщо Голанд і Кейн мають позицію форварда у фентезі, то єгиптянина зробили півзахисником.

Гравці цієї позиції мають змогу отримувати більше балів. Наприклад форвард за гол отримує 4 очки, а півзахисник – 5. Також хавбекам додають по одному балу за кліншит.

Найкращі гравці у сезоні 2022-2023:

ВОРОТАРІ Давід Райя (Брентфорд) – 166

Аліссон (Ліверпуль) – 162

Нік Поуп (Ньюкасл) – 157

Жозе Са (Вулверхемптон) – 148

Аарон Рамсдейл (Арсенал) – 143 ЗАХИСНИКИ Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл) – 198

Бен Вайт (Арсенал) – 156

Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль) – 156

Габріель Магальяес (Арсенал) – 146

Бен Мі (Брентфорд) – 143 ПІВЗАХИСНИКИ Мохамед Салах (Ліверпуль) – 239

Мартін Едегор (Арсенал) – 212

Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед) – 205

Букайо Сака (Арсенал) – 202

Габріель Мартінеллі (Арсенал) – 198 НАПАДНИКИ Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 272

Харрі Кейн (Тоттенхем) – 263

Айвен Тоуні (Брентфорд) – 182

Оллі Воткінс (Астон Вілла) – 175

Каллум Вілсон (Ньюкасл) – 157 Цікаво знати В пару до Трубіна: Манчестер Сіті та інші гранди зацікавлені у трансфері українського голкіпера

Найдорожчі гравці фентезі АПЛ по позиціях

Воротарі:

Аліссон (Ліверпуль) – 5,5 млн Едерсон (Манчестер Сіті) – 5,5 млн Нік Поуп (Ньюкасл) – 5,5 млн Аарон Рамсдейл (Арсенал) – 5,0 млн Кепа Аррісабалага (Челсі) – 5,0 млн Гульельмо Вікаріо (Тоттенхем) – 5,0 млн Еміліано Мартінес (Астон Вілла) – 5,0 млн Давід Райя (Брентфорд) – 5,0 млн Уго Льоріс (Тоттенхем) – 5,0 млн Жозе Са (Вулверхемптон) – 5,0 млн

Захисники:

Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль) – 8,0 млн Ендрю Робертсон (Ліверпуль) – 6,5 млн Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл) – 6,5 млн Вірджил ван Дейк (Ліверпуль) – 6,0 млн Жоау Канселу (Манчестер Сіті) – 6,0 млн Бен Вайт (Арсенал) – 5,5 млн Ріс Джеймс (Челсі) – 5,5 млн Джон Стоунз (Манчестер Сіті) – 5,5 млн Люк Шоу (Манчестер Юнайтед) – 5,5 млн Бен Чілвелл (Челсі) – 5,5 млн Рубен Діаш (Манчестер Сіті) – 5,5 млн

Півзахисники:

Мохамед Салах (Ліверпуль) – 12,5 млн Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті) – 10,5 млн Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед) – 9,0 млн Сон Хин Мін (Тоттенхем) – 9,0 млн Мартін Едегор (Арсенал) – 8,5 млн Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 8,5 млн Букайо Сака (Арсенал) – 8,5 млн Діогу Жота (Ліверпуль) – 8,0 млн Габріель Мартінеллі (Арсенал) – 8,0 млн

Нападники:

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 14,0 млн Харрі Кейн (Тоттенхем) – 12,5 млн Каллум Вілсон (Ньюкасл) – 8,0 млн Айвен Тоуні (Брентфорд) – 8,0 млн Габріель Жезус (Арсенал) – 8,0 млн Оллі Воткінс (Астон Вілла) – 8,0 млн Дарвін Нуньєс (Ліверпуль) – 7,5 млн Александар Мітрович (Фулхем) – 7,5 млн Крістофер Нкунку (Челсі) – 7,5 млн Александр Ісак (Ньюкасл) – 7,5 млн Коді Гакпо (Ліверпуль) – 7,5 млн

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Ціни на українців

Що ж стосується українців, то найбільша ціна виставлена на Михайла Мудрика. Гравцю Челсі дали позицію півзахисника і оцінили його у 6,5 мільйона євро.

Як у фентезі АПЛ оцінили гравців з України: