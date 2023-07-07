Вже за місяць починається новий сезон в Англійській Прем'єр-лізі. Чинним чемпіоном є Манчестер Сіті, який минулого року випередив Арсенал на 5 очок.
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Однією з найцікавіших розваг для фанатів англійського футболу є фентезі-турнір на офіційному сайті АПЛ. Минулого сезону змагання побили рекорд за кількістю гравців – понад 10,5 мільйона учасників зі всього світу.
Це робить турнір по АПЛ наймасштабнішим фентезі-турніром у світі. Організатори змагання вже оновили базу гравців на сезон 2023-2024. 24 канал пропонує огляд цін на футболістів чемпіонату Англії.
Коротко про правила фентезі АПЛ
Зіграти у фентезі-турнір АПЛ може будь-який вболівальник після реєстрації на сайті АПЛ. Метою гравця є збір реальних футболістів з англійських клубів у свою віртуальну команду. На цих гравців виставлені різні ціни.
Найбільш топові коштують дорожче, тоді як гравці, що зрідка виходять на поле, коштують менше. Ціна формується в залежності від очікуваної кількості балів для нього (виходи на поле. голи, асисти, кліншити, картки тощо).
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Кожен менеджер має обмеження у бюджеті – 100 мільйонів фунтів. На ці гроші він має сформувати команду з 15-ти гравців:
- два воротарі
- п'ять захисників
- п'ять півзахисників
- три нападника
Кожного туру менеджери мають виставляти основний склад з 11-ти гравців, які своїми успіхами в реальних матчах АПЛ приноситимуть фентезі-тренерам очки. Також у грі є додаткові фішки, щоб суттєво примножити свої бали.
Найдорожчі та найкращі
АПЛ оприлюднило ціни на всіх гравців АПЛ. Найдорожчим футболістом очікувано став Ерлінг Голанд з Манчестер Сіті – 14 мільйонів. Минулого сезон норвежець побив рекорд АПЛ за кількістю голів в сезоні (36).
Трохи менше оцінені Мохамед Салах (Ліверпуль) та Харрі Кейн (Тоттенхем) – по 12,5 мільйона. Правда, якщо Голанд і Кейн мають позицію форварда у фентезі, то єгиптянина зробили півзахисником.
Гравці цієї позиції мають змогу отримувати більше балів. Наприклад форвард за гол отримує 4 очки, а півзахисник – 5. Також хавбекам додають по одному балу за кліншит.
Найкращі гравці у сезоні 2022-2023:
|ВОРОТАРІ
|
Давід Райя (Брентфорд) – 166
|ЗАХИСНИКИ
|
Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл) – 198
|ПІВЗАХИСНИКИ
|
Мохамед Салах (Ліверпуль) – 239
|НАПАДНИКИ
|
Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 272
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Найдорожчі гравці фентезі АПЛ по позиціях
Воротарі:
- Аліссон (Ліверпуль) – 5,5 млн
- Едерсон (Манчестер Сіті) – 5,5 млн
- Нік Поуп (Ньюкасл) – 5,5 млн
- Аарон Рамсдейл (Арсенал) – 5,0 млн
- Кепа Аррісабалага (Челсі) – 5,0 млн
- Гульельмо Вікаріо (Тоттенхем) – 5,0 млн
- Еміліано Мартінес (Астон Вілла) – 5,0 млн
- Давід Райя (Брентфорд) – 5,0 млн
- Уго Льоріс (Тоттенхем) – 5,0 млн
- Жозе Са (Вулверхемптон) – 5,0 млн
Захисники:
- Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль) – 8,0 млн
- Ендрю Робертсон (Ліверпуль) – 6,5 млн
- Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл) – 6,5 млн
- Вірджил ван Дейк (Ліверпуль) – 6,0 млн
- Жоау Канселу (Манчестер Сіті) – 6,0 млн
- Бен Вайт (Арсенал) – 5,5 млн
- Ріс Джеймс (Челсі) – 5,5 млн
- Джон Стоунз (Манчестер Сіті) – 5,5 млн
- Люк Шоу (Манчестер Юнайтед) – 5,5 млн
- Бен Чілвелл (Челсі) – 5,5 млн
- Рубен Діаш (Манчестер Сіті) – 5,5 млн
Півзахисники:
- Мохамед Салах (Ліверпуль) – 12,5 млн
- Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті) – 10,5 млн
- Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед) – 9,0 млн
- Сон Хин Мін (Тоттенхем) – 9,0 млн
- Мартін Едегор (Арсенал) – 8,5 млн
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 8,5 млн
- Букайо Сака (Арсенал) – 8,5 млн
- Діогу Жота (Ліверпуль) – 8,0 млн
- Габріель Мартінеллі (Арсенал) – 8,0 млн
Нападники:
- Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 14,0 млн
- Харрі Кейн (Тоттенхем) – 12,5 млн
- Каллум Вілсон (Ньюкасл) – 8,0 млн
- Айвен Тоуні (Брентфорд) – 8,0 млн
- Габріель Жезус (Арсенал) – 8,0 млн
- Оллі Воткінс (Астон Вілла) – 8,0 млн
- Дарвін Нуньєс (Ліверпуль) – 7,5 млн
- Александар Мітрович (Фулхем) – 7,5 млн
- Крістофер Нкунку (Челсі) – 7,5 млн
- Александр Ісак (Ньюкасл) – 7,5 млн
- Коді Гакпо (Ліверпуль) – 7,5 млн
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Ціни на українців
Що ж стосується українців, то найбільша ціна виставлена на Михайла Мудрика. Гравцю Челсі дали позицію півзахисника і оцінили його у 6,5 мільйона євро.
Як у фентезі АПЛ оцінили гравців з України:
- Михайло Мудрик (Челсі, півзахисник) – 6,5 млн
- Олександр Зінченко (Арсенал, захисник) – 5,0 млн
- Ілля Забарний (Борнмут, захисник) – 4,5 млн
- Віталій Миколенко (Евертон, захисник) – 4,5 млн
- Єгор Ярмолюк (Брентфорд, півзахисник) – 4,5 млн