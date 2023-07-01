Манчестер Сіті активно цікавиться Давидом Фесюком. Анатолій Трубін став тим, хто прикував увагу "містян" до молодого голкіпера.

Варте уваги Шахтар повісив серйозний цінник на Трубіна: він може відлякати топ-грандів Європи

Має свої вагомі переваги

"Блакитні" тривалий час тримають на прицілі основного голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна. Через те, що переможець цьогорічної Ліги чемпіонів уважно стежив за воротарем "гірників", Манчестер Сіті ще й натрапив на Давида Фесюка, який також припав їм до душі, оскільки аналізував низку молодих українських голкіперів.

18-річний Давид добре грає ногами, саме через це він став фаворитом англійського колективу. Варто відзначити, що Фесюка переглядали у матчах за Хайдук який він виступає, проте до виповнення футболісту 18 років його трансфер у Англію був неможливим з юридичної точи зору, оскільки Велика Британія вийшла із ЄС. Проте тепер у складі Манчестер Сіті може опинитися дует із молодих та перспективних українських голкіперів.

До речі. Окрім Манчестер Сіті Давидом Фесюком цікавляться німецькі клуби Кельн, Баварія та Айнтрахт, а також ще декілька колективів зі Швейцарії, Польщі та Португалії.

Варто відзначити, що Фесюк є воротарем збірних України 2004-их та 2005-их років, а також відправився з "синьо-жовтими" на молодіжне Євро-2023. Давид свого часу виступав за словацькі клуби Академія Гамшика та Слован, а уже з 2021-го року він захищає кольори хорватського Хайдука.