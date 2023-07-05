Мейсон Маунт офіційно став гравцем Манчестер Юнайтед. Гравець обрав собі "проклятий" номер у новому колективі.

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Серйозне підсилення

"Червоні дияволи" оформили свій перший перехід у літнє трансферне вікно, а от "аристократи" продовжують прощатися із низкою своїх футболістів. Зокрема, Челсі уже встигли покинути такі гравці, як Н'Ґоло Канте (Аль-Іттіхад), Каліду Кулібалі (Аль-Хілаль), Кай Хаверц (Арсенал) та інші. Час прощатися із Лондон настав і для Мейсона Маунта, який перебрався у не менш іменитий колектив Манчестер Юнайтед.

Англійський півзахисник підписав контракт з "червоними дияволами" до літа 2028-го року з опцією продовження ще на рік. Раніше повідомлялося, що манкуніанці заплатять Челсі за Маунта 55 мільйонів фунтів плюс 5 мільйонів бонусів. Ба більше, Мейсон, який завдяки переходу до стану МЮ отримав нагоду зіграти у Лізі чемпіонів ("пенсіонери" в єврокубки не потрапили), уже визначився із новим ігровим номером.

Маунт обрав собі цифру 7 на спині, яка останнім часом вважається проклятою у лавах "червоних дияволів". Останнім часом від сьомим номером грали гравці, які не були провідними у команді, як Валенсія, ветерани, як Оуен та Кавані або навіть відверті провали, як Ді Марія, Депай та Санчес. Останнім носієм сьомого номера в МЮ був Кріштіану Роналду, у якого справи в команді після повернення також не склалися.

Мейсон Маунт у Челсі

Півзахисник – вихованець лондонського колективу, який свого часу пограв в оренді у Дербі Каунті (Англія) та Вітессі (Нідерланди), проте все ж зміг закріпитися у складі "аристократів".

У лавах Челсі Маунт спершу виграва Юнацьку лігу УЄФА, а згодом і Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу. До того ж Мейсон двічі поспіль визнавався найкращим гравцем сезону в Челсі

Мейсон Маунт / інстаграм МЮ