Федерація фехтування України пояснила, чому українки не виступили на ЧС у шпазі

У Мілані 22 липня стартував чемпіонат світу із фехтування. Він є також одним із відбіркових змагань до Олімпіади-2024.

Напередодні старту ЧС відбулася ціла епопея з приводу участі українських фехтувальниць на ньому. Наші спортсменки, за день до початку турніру, неочікувано з'явилися у заявці на індивідуальні змагання, попри присутність там росіянок, але так і не виступлять там.

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Намагалися допомогти спортсменкам

Влада Харькова, Джоан Фейбі Бежура, Інна Бровко та Дар'я Варфоломеєва в останній момент зникли із списку так само швидко, як і з'явилися у ньому. Федерація фехтування України прокоментувала останні події та пояснила, що це було.

Наші спортсмени не братимуть участь у змаганнях, де змагатимуться російські та білоруські спортсмени у відповідності до наказу Мінмолодьспорту з цього приводу. При цьому ми продовжуємо шукати варіанти, щоб наші спортсмени продовжували змагатись, і до останнього намагаємось зберігати їх шанси на участь. Відсутність спортсмена в заявці робить неможливим його участь навіть у випадку відсутності російських та білоруських спортсменів,

– сказано у заяві.

Таким чином, через присутність у індивідуальних змаганнях росіянок Яни Бекмурзової та Поліни Хаертдінової, українки пропускатимуть змагання, а виступатимуть тільки у командних змаганнях, до яких спортсменки із країн-агресорок недопущені.