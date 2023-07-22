Українська збірна з фехтування повинна була поїхати на чемпіонат світу-2023 у Мілан не в повному складі. А все через ту ж причину – у чотирьох з шести індивідуальних змаганнях братимуть участь представники з Росії та Білорусі, які повинні виступати у нейтральному статусі.

До теми А як же бойкот: українки заявились на чемпіонат світу з фехтування в одні змагання з росіянками

Українки таки не стартували в індивідуалці

У Міністерстві молоді та спорту та особисто Вадим Гутцайт різко засуджують виступи українок на одних змаганнях із представницями країн-агресорок.

Однак 21 липня з'явилась кардинально інша інформація. Україна в останній день реєстрації таки дозаявила своїх фехтувальниць на особисті турніри, де будуть змагатись росіянки та білоруски.

Важливо! Чемпіонат світу-2023 є одним із відбіркових турнірів на Олімпійські ігри-2024 у Париж.

Але все знову пішло не так, як гадалось. Українські шпажистки не вийшли на свій старт індивідуальних змагань на ЧС в Італії. У день старту прізвища українок зникли з тою швидкістю, з якою там 21 липня й з'явились. Хоча після жеребкування українок та росіянок розвели по різних пулах.

Відзначимо, що Федерація фехтування України напередодні анонсувала лише виступи наших шаблістів. Адже у чоловічій програмі не було фехтувальників із терористичних країн.

Попри це Влада Харькова, Джоан Фейбі Бежура, Інна Бровко та Дар'я Варфоломеєва , які повинні були виступати в індивідуальній шпазі, ще матимуть шанс здобути медалі ЧС для України. Шпажистки поборються за п'єдестал у жіночих командних змаганнях, де росіян та білорусів вже точно не буде.

До слова. На ЧС-2023 у Мілан допустили до змагань вісьмох фехтувальників Росії і Білорусі. Серед них скандальна Лейла Пірієва, яка публічно підтримала війну в Україні.