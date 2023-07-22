До теми А як же бойкот: українки заявились на чемпіонат світу з фехтування в одні змагання з росіянками
Українки таки не стартували в індивідуалці
У Міністерстві молоді та спорту та особисто Вадим Гутцайт різко засуджують виступи українок на одних змаганнях із представницями країн-агресорок.
Однак 21 липня з'явилась кардинально інша інформація. Україна в останній день реєстрації таки дозаявила своїх фехтувальниць на особисті турніри, де будуть змагатись росіянки та білоруски.
Але все знову пішло не так, як гадалось. Українські шпажистки не вийшли на свій старт індивідуальних змагань на ЧС в Італії. У день старту прізвища українок зникли з тою швидкістю, з якою там 21 липня й з'явились. Хоча після жеребкування українок та росіянок розвели по різних пулах.
Відзначимо, що Федерація фехтування України напередодні анонсувала лише виступи наших шаблістів. Адже у чоловічій програмі не було фехтувальників із терористичних країн.
Попри це Влада Харькова, Джоан Фейбі Бежура, Інна Бровко та Дар'я Варфоломеєва , які повинні були виступати в індивідуальній шпазі, ще матимуть шанс здобути медалі ЧС для України. Шпажистки поборються за п'єдестал у жіночих командних змаганнях, де росіян та білорусів вже точно не буде.